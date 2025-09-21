Slušaj vest

Princ Hari se protekle nedelje susreo s ocem, kraljem Čarlsom, nakon što se skoro 2 godine nisu videli. Branio se govoreći kako nije iznosio prljav veš u javnost objavom svojih memoara "Rezerva".

"Bila je to teška poruka, ali preneo sam je na najbolji mogući način. Moja savest je čista", rekao je princ i dodao:

profimedia-0364639097.jpg
Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

"Nije reč o osveti, već o odgovornosti. Ne može da dođe do pomirenja pre nego što kažete istinu".

U Harijevim memoarima iz 2023. godine, između ostalog, stoji i tvrdnja da ga je brat, princ Vilijam, fizički napao nakon što je Markl nazvao "teškom, nepristojnom i grubom".

Memoari princa Harija Rezerva
Memoari princa Harija Foto: EPA Andy Rain

"Sve se dogodilo jako brzo. Zgrabio me za kragnu, strgao mi lančić i oborio me na pod. Paо sam na činijicu za psa, koja se razbila ispod mojih leđa, a krhotine su me posekle. Trenutak sam ležao ošamućen, a onda sam se ustao i rekao mu da izađe", opisao je Hari svađu s bratom.

Inače, Hari i njegova supruga Megan Markl otvoreno govore o sukobu s njegovom porodicom otkako su 2020. napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju, gde odgajaju svoju decu, princa Arčija (6) i princezu Lilibet (4). Inače, princ Hari je juče proslavio 41. rođendan, a prošle godine je na veliki 40. konačno dobio veliko nasledstvo.

princ Hari i princ Vilijam
Princ Hari i princ Vilijam Foto: Profimedia

Čak 8,5 miliona dolara iz kraljevskog fonda "leglo" je na njegov račun. Reč je o fondu koji je osnovala njegova pokojna prabaka, majka kraljice Elizabete II. Umrla je 2002, a pre smrti je osnovala fondaciju za svoju porodicu vrednu 90 miliona dolara. Jedan od uslova bio je da će Hari dobiti svoj deo kad napuni 40.

Vilijam i Kejt nisu mogli ništa da učine da Hari ne dobije tu veliku finansijsku "injekciju". Izvor blizak kraljevskoj porodici tvrdi da su Kejt i Vilijam poludeli zbog velikog iznosa koji je dobio Hari.

Princ Vilijam i Kejt Midlton
Princ Vilijam i Kejt Midlton Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

"Vilijam je prilično zgrožen što će Hari još jednom dobiti novac i odnositi milione nazad u svoj dom u Montesitu, a da za to nije ni prstom mrdnuo. Ne može da uradi ništa u vezi s tim, osim da odmahne glavom. Ali da je bilo po njegovoj volji, Hari ne bi dobio ovo nasledstvo. Vilijam ne misli da je njegov brat u ikakvoj poziciji da dobije ovu milostinju. I daje do znanja da misli da je to prilično pokvarena situacija", rekao je izvor za strane medije. Navodno je Vilijama razbesnelo i to što on za 40. rođendan nije dobio toliko novca, pa se veruje i kako je stariji brat ljubomoran na mlađeg.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Ne propustitePop kultura"Zgrabio me je za kragnu, strgao mi ogrlicu i oborio me na pod" Princ Hari otkrio jezive detalje o odnosu sa bratom Vilijamom
Princ Hari u teget sakou i crnoj košulji tužnog izraza lica
Pop kultura"Zdravstveno stanje kralja Čarlsa je mnogo gore nego što sa Palate govore": Svi bruje da se princ Hari s njim sastao zbog nasledstva
Kralj Čarls u svečanoj kraljevskoj odori
PlanetaPRINC HARI IZNENADA STIGAO U KIJEV! Otkriven razlog njegove posete, od velike je važnosti za Ukrajinu! (FOTO/VIDEO)
princ Hari
Pop kulturaSastali se nakon 18 meseci: Evo šta je princ Hari rekao o svom ocu nakon susreta
profimedia-1035827412.jpg

Video: Megan Markl

Megan Markl Izvor: Tiktok/suitsarmy