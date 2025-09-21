"Vezane su im ruke": Kejt Midlton i princ Vilijam kipte od besa zbog povlastica koje je Hari dobio
Princ Hari se protekle nedelje susreo s ocem, kraljem Čarlsom, nakon što se skoro 2 godine nisu videli. Branio se govoreći kako nije iznosio prljav veš u javnost objavom svojih memoara "Rezerva".
"Bila je to teška poruka, ali preneo sam je na najbolji mogući način. Moja savest je čista", rekao je princ i dodao:
"Nije reč o osveti, već o odgovornosti. Ne može da dođe do pomirenja pre nego što kažete istinu".
U Harijevim memoarima iz 2023. godine, između ostalog, stoji i tvrdnja da ga je brat, princ Vilijam, fizički napao nakon što je Markl nazvao "teškom, nepristojnom i grubom".
"Sve se dogodilo jako brzo. Zgrabio me za kragnu, strgao mi lančić i oborio me na pod. Paо sam na činijicu za psa, koja se razbila ispod mojih leđa, a krhotine su me posekle. Trenutak sam ležao ošamućen, a onda sam se ustao i rekao mu da izađe", opisao je Hari svađu s bratom.
Inače, Hari i njegova supruga Megan Markl otvoreno govore o sukobu s njegovom porodicom otkako su 2020. napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju, gde odgajaju svoju decu, princa Arčija (6) i princezu Lilibet (4). Inače, princ Hari je juče proslavio 41. rođendan, a prošle godine je na veliki 40. konačno dobio veliko nasledstvo.
Čak 8,5 miliona dolara iz kraljevskog fonda "leglo" je na njegov račun. Reč je o fondu koji je osnovala njegova pokojna prabaka, majka kraljice Elizabete II. Umrla je 2002, a pre smrti je osnovala fondaciju za svoju porodicu vrednu 90 miliona dolara. Jedan od uslova bio je da će Hari dobiti svoj deo kad napuni 40.
Vilijam i Kejt nisu mogli ništa da učine da Hari ne dobije tu veliku finansijsku "injekciju". Izvor blizak kraljevskoj porodici tvrdi da su Kejt i Vilijam poludeli zbog velikog iznosa koji je dobio Hari.
"Vilijam je prilično zgrožen što će Hari još jednom dobiti novac i odnositi milione nazad u svoj dom u Montesitu, a da za to nije ni prstom mrdnuo. Ne može da uradi ništa u vezi s tim, osim da odmahne glavom. Ali da je bilo po njegovoj volji, Hari ne bi dobio ovo nasledstvo. Vilijam ne misli da je njegov brat u ikakvoj poziciji da dobije ovu milostinju. I daje do znanja da misli da je to prilično pokvarena situacija", rekao je izvor za strane medije. Navodno je Vilijama razbesnelo i to što on za 40. rođendan nije dobio toliko novca, pa se veruje i kako je stariji brat ljubomoran na mlađeg.
(Kurir.rs/ Story.hr)
Video: Megan Markl