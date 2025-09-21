Slušaj vest

"Bila je to teška poruka, ali preneo sam je na najbolji mogući način. Moja savest je čista", rekao je princ i dodao:

Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

"Nije reč o osveti, već o odgovornosti. Ne može da dođe do pomirenja pre nego što kažete istinu".

U Harijevim memoarima iz 2023. godine, između ostalog, stoji i tvrdnja da ga je brat, princ Vilijam, fizički napao nakon što je Markl nazvao "teškom, nepristojnom i grubom".

Memoari princa Harija Foto: EPA Andy Rain

"Sve se dogodilo jako brzo. Zgrabio me za kragnu, strgao mi lančić i oborio me na pod. Paо sam na činijicu za psa, koja se razbila ispod mojih leđa, a krhotine su me posekle. Trenutak sam ležao ošamućen, a onda sam se ustao i rekao mu da izađe", opisao je Hari svađu s bratom.

Inače, Hari i njegova supruga Megan Markl otvoreno govore o sukobu s njegovom porodicom otkako su 2020. napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju, gde odgajaju svoju decu, princa Arčija (6) i princezu Lilibet (4). Inače, princ Hari je juče proslavio 41. rođendan, a prošle godine je na veliki 40. konačno dobio veliko nasledstvo.

Princ Hari i princ Vilijam Foto: Profimedia

Čak 8,5 miliona dolara iz kraljevskog fonda "leglo" je na njegov račun. Reč je o fondu koji je osnovala njegova pokojna prabaka, majka kraljice Elizabete II. Umrla je 2002, a pre smrti je osnovala fondaciju za svoju porodicu vrednu 90 miliona dolara. Jedan od uslova bio je da će Hari dobiti svoj deo kad napuni 40.

Vilijam i Kejt nisu mogli ništa da učine da Hari ne dobije tu veliku finansijsku "injekciju". Izvor blizak kraljevskoj porodici tvrdi da su Kejt i Vilijam poludeli zbog velikog iznosa koji je dobio Hari.

Princ Vilijam i Kejt Midlton Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

"Vilijam je prilično zgrožen što će Hari još jednom dobiti novac i odnositi milione nazad u svoj dom u Montesitu, a da za to nije ni prstom mrdnuo. Ne može da uradi ništa u vezi s tim, osim da odmahne glavom. Ali da je bilo po njegovoj volji, Hari ne bi dobio ovo nasledstvo. Vilijam ne misli da je njegov brat u ikakvoj poziciji da dobije ovu milostinju. I daje do znanja da misli da je to prilično pokvarena situacija", rekao je izvor za strane medije. Navodno je Vilijama razbesnelo i to što on za 40. rođendan nije dobio toliko novca, pa se veruje i kako je stariji brat ljubomoran na mlađeg.

