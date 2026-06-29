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Stil Dženifer Kulidžje više od modnih trendova. I šta god da obuče, njena harizma i šarm zasene svaku odevnu kombinaciju. I pored toga, zvezda koja je 2024. doživela novi procvat karijere, pa joj se Holivud odužio za sve nagrade koje do tada nije dobila, i te kako obraća pažnju na način odevanja – u poslednje vreme više nego ikada.

Kada je ponovo dospela u centar pažnje, počela je dodatno da posvećuje vreme svom imidžu, i tako je svaki njen javni nastup bio zaokružena priča.

Dženifer Kulidž je pre dve godine na dodeli Emi nagradaodržala govor koji se danima komentarisao.

1/3 Vidi galeriju Dženifer Kulidž Foto: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia, Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia, Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

"Hvala što ste mi dali priliku da glumim ovaj neverovatan lik", poručila je harizmatična glumica reditelju serije Marku Vajtu pa duhovito dodala: "Želim da se zahvalim svim zlim homoseksualcima", aludirajući na svoju ulogu u seriji. Podsetimo, u finalu druge sezone "Belog lotosa" njen lik shvata da grupa gej muškaraca sa kojima se sprijateljila na odmoru pokuša da je ubije kako bi joj ukrali bogatstvo.

To je dovelo do jedne od najupečatljivijih rečenica u seriji: "Ovi gejevi, oni pokušavaju da me ubiju".

Dženifer Kulidž ranije je izjavila da pre snimanja serije nije bila zadovljna svojim izgledom jer se ugojila. Publika se s tim ne bi složila, a oduševljenje koje je izazivala svakim javnim nastupom potvrdilo je njenu reputaciju omiljene zvezde.

Čuvenu glumicu znate i po hit ulogama u "Američkoj piti" i "Pravnoj plavuši". Angažman u prvom naslovu doneo joj je veliku popularnost i, kako je sama rekla, jedan inrigantan detalj – posle te uloge spavala je sa 200 muškaraca! Ta rečenica često se vezuje za njeno ime, a i kako je zaboraviti?

Dženifer u seriji Beli lotos Foto: HBO / Planet / Profimedia

"Imala sam mnogo koristi zbog tog filma. Kako da kažem, da nije bilo te uloge, ne bih spavala sa 200 muškaraca. Možda sam dobila svu tu pažnju samo zato što su me i dalje ljudi gledali kao Stiflerovu majku ili zbog uloge u 'Pravnoj plavuši'. Pre toga bilo je ljudi do kojih nisam mogla da doprem, posle toga oni su mene zvali da budem član njihovog projekta", ispričala je za Variety.

Podsetimo, u "Američkoj piti" glumica je imala intimne odnose sa drugom svog sina. Film se godinama rado prati u Srbiji, a i širom sveta, zahvaljujući reprizama koje gledaocima nikako da dosade.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

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