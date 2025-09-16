Pre dve večeri je u Peacock Theater-u u Los Anđelesu održana 77. dodela Emi nagrada (Primetime Emmy), noć posvećena slavljenju najvećih televizijskih zvezda i serija. I dok je ceremonija, kao i uvek, donela glamur i prestiž, nije nedostajalo ni neprijatnih trenutaka i gafova zbog kojih su se društvene mreže usijale.

Od neobičnih poljubaca na crvenom tepihu i upitnih modnih odabira do propalih fora i voditeljskih poteza koji su razljutili javnost, ovo su trenuci s dodele Emija 2025 o kojima će se još dugo pričati.

Poljubac koji je zbunio internet

Zvezda serije "Beli Lotos", Volton Gogins, i njegova supruga Nadija Koners privukli su pažnju na crvenom tepihu, ali ne zbog usklađenih belih kombinacija. Trenutak nežnosti koji je zabeležio "Variety" na Instagramu mnogi su opisali kao "neprijatan" i "čudan".

Nakon kratkog poljupca, Nadija je zatražila još jedan, ali govor tela glumca tokom čitave interakcije delovao je ukočeno, što je pokrenulo lavinu komentara. "Doslovno mi je bilo neprijatno zbog toga...", napisao je jedan korisnik, dok su drugi dovodili u pitanje iskrenost njihovog odnosa: "Spavaju li u različitim sobama? Govor tela je tako čudan."

Bahati nastup Adama Rendala

Reditelj Adam Rendal je svojim ponašanjem prilikom preuzimanja Emija za izvanrednu režiju serije "Slow Horses" razljutio gledaoce. Nagradu mu je uručio glumac Džesi Vilijams, kog je Rendal jedva pozdravio, bez kontakta očima. Zatim je, umesto da preuzme statuetu, samo uzeo mikrofon i gestom pokazao Vilijamsu da mu pridrži nagradu dok on drži govor.

Korisnici društvenih mreža njegov su nastup nazvali "bezobraznim i zapovedničkim". "Vidim li samo ja ili je ovo bilo nekako bezobrazno i zapovednički? Bože! Govor tela! Džesi Vilijams je na kraju izgledao nervozno i nekako ljuto", glasio je jedan od komentara.

Odbrojavanje koje je razljutilo gledaoce

Voditelj Nejt Bargac pokušao je da izvede da se govori zahvalnosti održe za manje od 45 sekundi na neobičan način. Na ekranu se prikazivao odbrojavanje koje je oduzimalo novac od donacije od 100.000 dolara namenjene organizaciji "Boys & Girls Clubs of America" svaki put kad bi neko prekoračio vreme.

To je dovelo do toga da su dobitnici panično žurili sa svojim govorima, a potez je izazvao bes javnosti. "Ovo je veče za slavlje rada ljudi. Odbrojavanje je uvreda. Neka ljudi koji su uložili krv, znoj i suze imaju svoj trenutak", poručio je jedan gledalac.

Neuspela šala Tine Fej na račun Drejka

Glumica Tina Fej pokušala je da se našali na račun dugogodišnjeg rivalstva između repera Kendrika Lamara i Drejka. Dodeljujući nagradu za koju je bio nominovan i Lamar, Fej je rekla: "Ako specijal Kendrika Lamara na poluvremenu Superboula pobedi, uuuu, stvarno ću čuti od Drejka... a Drejk i ja bi sutra trebalo da igramo piklbol...". Šalu su na internetu mnogi ocenili lošom. "Niko se nije smejao Drejkovoj šali na Emijima, ali činjenica da je šala uopšte postojala je smešna", komentarisao je jedan korisnik.

Gaf Elizabet Benks

Glumica Elizabet Benks doživela je neprijatan trenutak dok je najavljivala nagradu za izvanrednu režiju. Istakla je kako u kategoriji dominiraju žene, s četiri nominovane rediteljke i samo jednim muškarcem. Međutim, u ironičnom preokretu, nagradu je osvojio upravo jedini muški nominovani, Filip Barantini.

"Elizabet Benks je napravila celu priču o tome kako je ovo prvi put da je kategorija reditelja imala četiri žene nominovane, samo da bi jedini nominovani muškarac na kraju pobedio", primetio je jedan gledalac na platformi X.

Ispovest Malin Akerman

Glumica Malin Akerman je na crvenom tepihu podelila i previše informacija. U intervjuu, kom je prisustvovala i njena koleginica Britani Snou, otkrila je da je zatrudnela dok je čitala trilogiju "Pedeset nijansi sive". "Sećam se da sam čitala 'Pedeset nijansi sive' i zatrudnela sam tog leta. To je jedna od onih knjiga gde pomisliš - Bože! Moram da nastavim da čitam...", ispričala je, ostavivši koleginicu Britani u potpunom šoku, što nije promaklo kamerama i gledaocima.

Kisela faca Džejmsa Berouza

Legendarni reditelj Džejms Berouz nije mogao da sakrije razočaranje nakon što je njegova serija "Mid-Century Modern" izgubila u kategoriji za najbolju režiju humorističke serije od serije "The Studio". Kamera ga je uhvatila u trenutku objave pobednika, a njegov vidno nezadovoljan izraz lica odmah je postao viralan. "Svaka čast Berouzu što je odbio da sakrije svoje nezadovoljstvo. LOL", napisao je jedan obožavalac.

Modni promašaji s crvenog tepiha

Zvezde šoua "RuPaul’s Drag Race", Kori King i Džoela, pojavile su se obučene kao Majkl Džekson i lutka Labubu. Njihovi kostimi izazvali su podeljene reakcije, a mnogi su ih na društvenim mrežama opisali kao "treš" i "jeftine". "Hvala što ste me podsetili zašto ne gledam ovu trashy emisiju", glasio je jedan od oštrijih komentara.

Voditelj koji nije oduševio

Voditelj ovogodišnje dodele, Nejt Bargac, našao se na meti žestokih kritika. Njegov uvodni skeč nije dobro primljen, a ideja s odbrojavanjem tokom govora proglašena je sramotnom. Gledaoci ga nisu štedeli, upoređujući ga s pređašnjim voditeljima. "Nejt Bargac je najgori voditelj Emija kog sam ikada morao da gledam, a to nešto govori s obzirom na to da je Džimi Kimel vodio 3 puta", napisao je jedan gledalac.

