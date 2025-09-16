Slušaj vest

U nedelju je održana 77. dodela Emi nagrada, a uoči same dodele neke od najvećih zvezda zablistale su na crvenom tepihu. Međutim, svu pažnju su ukrale dve zvezde emisije "RuPaul‘s Drag Race".

Svi prisutni, kao i gledaoci koji su dodelu pratili na malim ekranima, šokirali su se kada je na crveni tepih stigao Majkl Džekson.

Kori King, učesnica RuPaul‘s Drag Race, kao Majkl Džekson na dodeli Emi nagrada
Kori King kao Majkl Džekson na dodeli Emi nagrada Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ubrzo su, naravno, shvatili da nije reč o kralju popa, nego o nekome ko se maskirao u njega. Iza maske legendarnog muzičara se nalazila Kori King, učesnica 17. sezone popularnog šoua.

Kori je dodeli prisustvovala jer je emisija "RuPaul‘s Drag Race" bila nominovana u kategoriji za izvanredan takmičarski šou, a svojom modnom kombinacijom je odala počast Džekson.

Osim nje je lavinu reakcija izazvala i njena koleginica Džoela. Ona je, naime, na crveni tepih stigla obučena kao Labubu, lutkica koja je u poslednjih nekoliko meseci zaludela ceo svet.

Džoela, učesnica RuPaul‘s Drag Race, kao Labubu na dodeli Emi nagrada 2025
Džoela kao Labubu na dodeli Emi nagrada 2025 Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Zvezde popularne emisije nasmejale su druge slavne osobe svojim kombinacijama, a reakcija nije nedostajalo ni na društvenim mrežama. "Najbolji izgled večeri", "Devojko, izgledaš strašno", "Volim sve što nije u redu s njima", bili su neki od komentara.

Ne propustitePop kulturaSelena Gomez uhvatila glumca da se dopisuje s Meril Strip: Sad su svi ubeđeni da su u vezi, a njena reakcija je hit (VIDEO)
376758_profimedia0971187777_ls.jpg
Pop kultura"Pre tri godine bio sam niko i ništa" Ko je 15-godišnji glumac koji je ispisao istoriju na dodeli Emi nagrada (VIDEO)
Oven Kuper
Pop kulturaUmesto na dodeli Emi nagrada, završila u hitnoj: Sofija Vergara pošla na crveni tepih, a onda doživela neprijatnost
Sofija Vergara u čipkanom korsetu prošetala ulicom profimedia-1003463452.jpg
Pop kulturaSve o seriji "The Pitt" koja je osvojila 5 Emi nagrada: Medicinsku dramu prati 10 miliona po epizodi, i ima ocenu 95%
serija The Pitt je novi hit za bindžovanje i ima 5 Emija (2).png

Video: Lazaru Ristovskom uručena nagrada "Meto Jovanovski"

Lazaru Ristovskom uručena nagrada "Meto Jovanovski" Izvor: Kurir