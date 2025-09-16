Slušaj vest

U nedelju je održana 77. dodela Emi nagrada, a uoči same dodele neke od najvećih zvezda zablistale su na crvenom tepihu. Međutim, svu pažnju su ukrale dve zvezde emisije "RuPaul‘s Drag Race".

Svi prisutni, kao i gledaoci koji su dodelu pratili na malim ekranima, šokirali su se kada je na crveni tepih stigao Majkl Džekson.

Kori King kao Majkl Džekson na dodeli Emi nagrada Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ubrzo su, naravno, shvatili da nije reč o kralju popa, nego o nekome ko se maskirao u njega. Iza maske legendarnog muzičara se nalazila Kori King, učesnica 17. sezone popularnog šoua.

Kori je dodeli prisustvovala jer je emisija "RuPaul‘s Drag Race" bila nominovana u kategoriji za izvanredan takmičarski šou, a svojom modnom kombinacijom je odala počast Džekson.

Osim nje je lavinu reakcija izazvala i njena koleginica Džoela. Ona je, naime, na crveni tepih stigla obučena kao Labubu, lutkica koja je u poslednjih nekoliko meseci zaludela ceo svet.

Džoela kao Labubu na dodeli Emi nagrada 2025 Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Zvezde popularne emisije nasmejale su druge slavne osobe svojim kombinacijama, a reakcija nije nedostajalo ni na društvenim mrežama. "Najbolji izgled večeri", "Devojko, izgledaš strašno", "Volim sve što nije u redu s njima", bili su neki od komentara.

