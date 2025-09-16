"Majkl Džekson" i Labubu na dodeli Emi nagrada ukrali svu pažnju na crvenom tepihu: Šok je tek bio kad je otkriveno ko je bio iza maske (VIDEO)
U nedelju je održana 77. dodela Emi nagrada, a uoči same dodele neke od najvećih zvezda zablistale su na crvenom tepihu. Međutim, svu pažnju su ukrale dve zvezde emisije "RuPaul‘s Drag Race".
Svi prisutni, kao i gledaoci koji su dodelu pratili na malim ekranima, šokirali su se kada je na crveni tepih stigao Majkl Džekson.
Ubrzo su, naravno, shvatili da nije reč o kralju popa, nego o nekome ko se maskirao u njega. Iza maske legendarnog muzičara se nalazila Kori King, učesnica 17. sezone popularnog šoua.
Kori je dodeli prisustvovala jer je emisija "RuPaul‘s Drag Race" bila nominovana u kategoriji za izvanredan takmičarski šou, a svojom modnom kombinacijom je odala počast Džekson.
Osim nje je lavinu reakcija izazvala i njena koleginica Džoela. Ona je, naime, na crveni tepih stigla obučena kao Labubu, lutkica koja je u poslednjih nekoliko meseci zaludela ceo svet.
Zvezde popularne emisije nasmejale su druge slavne osobe svojim kombinacijama, a reakcija nije nedostajalo ni na društvenim mrežama. "Najbolji izgled večeri", "Devojko, izgledaš strašno", "Volim sve što nije u redu s njima", bili su neki od komentara.
