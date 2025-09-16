Slušaj vest

Pesma Evrovizije, koja bi trebalo da se održi u Beču 2026. godine, ozbiljno je ugrožena. Nekoliko zemalja učesnica je najavilo mogući bojkot.

Ko bojkotuje Evroviziju 2026 i zašto?

Razlog za odbijanje učešća na takmičenju je izraelska agresija u Gazi.Neke zemlje zahtevaju da se predstavnicima Izraela zabrani učešće. Ako se to ne dogodi, obećavaju da se neće pridružiti takmičenju, što ugrožava i takmičenje i njegov ugled.

Koje zemlje bojkotuju Izrael na Evroviziji 2026? Irska

Zemlja neće učestvovati na Evroviziji 2026. ako Evropska radiodifuzna unija (EBU) ne odluči da suspenduje Izrael. U saopštenju se kao razlozi za bojkot navode rat u Gazi, ubistva novinara, cenzura medija i kritična situacija sa taocima.

Holandija

Predstavnici zemlje su obećali da će se povući sa takmičenja ako se Izraelu dozvoli učešće. Navedeni razlog je takođe patnja ljudi u Gazi. U saopštenju se navodi da ljudska patnja, suzbijanje slobode štampe i političko mešanje protivreče vrednostima javnog emitovanja.

Španija

Pitanje učešća Izraela na takmičenju pokrenuli su španski predstavnici odmah nakon završetka ovogodišnje Evrovizije. U svom saopštenju, istakli su negativan uticaj zemlje na razvoj muzičkog festivala. Takođe su pozvali na preispitivanje sistema glasanja kako bi se „smanjio uticaj preferencija vezanih za rat ili druge oružane sukobe“.

Na ovogodišnjem takmičenju, Izrael je zauzeo drugo mesto u ukupnom plasmanu i prvo mesto prema glasanju javnosti.

Slovenija

Zemlja je izrazila zabrinutost zbog učešća Izraela, kao i transparentnosti glasanja. Štaviše, izjavili su svoju nameru da „razmotre dalje učešće ako Evropska radiodifuzna unija ne pronađe rešenje“.

Stav Evropske radiodifuzne unije

EBU je potvrdio da se konsultuje sa nacionalnim emiterima u vezi sa „geopolitičkim tenzijama“ koje okružuju takmičenje.

„EBU razume zabrinutost i duboko ukorenjene stavove oko tekućeg sukoba na Bliskom istoku... Na svakom članu je da odluči da li želi da učestvuje u takmičenju, i mi ćemo poštovati svaku odluku koju emiteri donesu“, rekao je Martin Grin, direktor takmičenja.

Zemlje imaju rok do decembra 2025. da odluče o svom učešću bez ikakvih kazni. U međuvremenu, Izrael će učestvovati u takmičenju.

