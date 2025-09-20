Slušaj vest

Američka glumica Amanda Sejfrid spremna je na mnogo toga za dobru ulogu, a za svoj poslednji film, "The Testament of Ann Lee", podnela je i neke lične "žrtve", uključujući odricanje od botoksa i šminke na godinu dana.

Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

"Podneli smo žrtve i isplatilo se"

Na premijeri filma na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu 39-godišnja glumica progovorila je o pripremama za ulogu En Li, osnivačice radikalnog verskog pokreta Šejkera. U razgovoru za "Etalk" na crvenom tepihu Sejfrid je istakla da se žrtva i te kako isplatila.

Amanda Sejfrid se zbog uloge odrekla botoksa i šminke na godinu dana Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia

"Ja sam glumica i to je moj posao i to je ono što volim da radim", rekla je. "Ne treba mi nužno sve to u životu. Samo mi se sviđa. Stvari koje volim mogu malo da žrtvujem. Naravno da mogu." Dodala je: "Podneli smo žrtve i vredelo je. Svaki dan je bio zabavan. Nismo samo preživeli nego smo i napredovali."

Glumica je još krajem avgusta za "Vanity Fair" otkrila da je odricanje od botoksa bilo deo pravila rediteljke Mone Fastvold o zabrani šminke na setu. "Nisam smela da koristim botoks godinu dana", izjavila je tada. "To je bio veliki zadatak... Kad sam ga prvi put probala, pomislila sam: 'Ovo je neverovatno', jer se puno mrštim."

Uspeh na festivalima

Film "The Testament of Ann Lee" je svetsku premijeru imao na Filmskom festivalu u Veneciji 1. septembra, gde je istorijska muzička drama zaradila 15-minutne ovacije publike. Bio je to jedan od najdužih aplauza na ovogodišnjem izdanju festivala.

Prema sinopsisu festivala, film je "epska priča inspirisana životom En Li, osnivačice Šejkera, radikalnog verskog pokreta koji je započeo kasnih 1700-ih". Rediteljka Mona Fastvold objasnila je zašto je upravo Amandu odabrala za glavnu ulogu.

"Amanda ima puno snage", rekla je. "Stvarno je jaka. Ona je divna majka. Malo je luda. I tako sam znala da može da pristupi tim stvarima - može da pristupi dobroti, nežnosti, blagosti. A mogla je da pristupi i toj snazi i tom ludilu."

Rediteljka je dodala: "Mislim da je u našim godinama nešto zaista uzbudljivo u istraživanju kombinacije svega toga. Videla sam da Amanda ima sve to i da je bila spremna da uđe u to punom snagom."

