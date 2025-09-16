Slušaj vest

Obožavatelji Bijonse, poznati kao BeyHive, razočarani su jer se muzička diva nije pojavila na dodeli Emi nagrada 2025. Uprkos nagađanjima da će 44-godišnja pevačica i njen suprug Džej Zi prisustvovati svečanosti održanoj u Peacock Theatru u Los Anđelesu, slavni par je na kraju ipak preskočio događaj.

Bijonse na koncertu Foto: ShotbyNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

I Bijonse i Džej Zi bili nominovani

Očekivanja su bila velika jer su supružnici bili nominovani jedno protiv drugog u istoj kategoriji - za izvanredni varijete specijal (uživo). Bijonse je bila nominovana za svoj specijal "Beyoncé Bowl", snimak nastupa na poluvremenu na Božić u svom rodnom Hjustonu. Džej Zi (55) je bio nominovan za produkciju nastupa Kendrika Lamara na poluvremenu Superboula.

Džej Zi i Bijonse bili nominovani u istoj kategoriji za Emi nagradu Foto: LISA O'CONNOR / AFP / Profimedia

Nagradu je odneo specijal povodom 50. godišnjice emisije "Saturday Night Live". Zanimljivo je da se nagrada u ovoj kategoriji obično dodeljuje tokom ceremonije Creative Arts Emmys, pa su mnogi verovali da je uvrštena u glavni događaj upravo kako bi privukli Bijonse da prisustvuje.

Džej Zi i Bijonse se nisu pojavili na dodeli Emi nagrada Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia

Prvi Emi ipak u rukama

Uprkos ovom porazu, Bijonse nije ostala praznih ruku ove godine. Njen specijal "Beyoncé Bowl" osvojio je Emi za izvanredne kostime za varijete, nefikcijski ili rijaliti program, čime je pevačica osvojila svoj prvi Emi u karijeri. Ovim postignućem sada je na pola puta do prestižnog EGOT statusa, koji uključuje nagrade Emi, Gremi, Oskar i Toni.

