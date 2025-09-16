Slušaj vest

Sasvim sigurno jedan od najzapaženijih likova kultne turske serije "Sulejman Veličanstveni" bio je Zumbul-aga, evnuh u haremu carske palate Topkapi.

Evnusi su bili muškarci koji su kastrirani radi vršenja neke specifične dužnosti u državi. U ovom slučaju, u Osmanskom carstvu su evnusi su bili deca nemuslimani, zarobljena tokom otmica koja su prodavana kao roblje često i palati, gde su bili sastavni deo harema i održavali su red u njemu. Smatralo se da su oni manji od muškaraca zbog sakaćenja njihovih genitalija, pa žene iz harema nisu mogle da budu iskušane i stoga se verovalo da će ostati odane sultanu i da ne predstavljaju pretnju svetosti harema. Najpoznatiji evnuh u seriji "Sulejman Veličanstveni" bio je Zumbul-aga, kog je glumio tursko-irački glumac Selim Bajraktar.

Selim je rođen u Iraku, a kada je imao 13 godina pobegao je sa roditeljima u Tursku. Napunio je 50 godina 17. juna i izgleda potpuno drugačije nego pre 11 godina kada je završeno snimanje "Sulejmana". Bio je omiljeni lik mnogima tokom emitovanja čuvene serije koja je prikovala za male ekrane milione gledalaca, ali kako su godine prošle i on se dosta promenio. Od prve do poslednje epizode uživali smo u njegovim zavrzlamama, smejali se njegovoj mimici, gestikulaciji i smicalicama koje je izvodio pokušavajući da udovolji svojoj sultaniji Hurem.

Uloga simpatičnog i harizmatičnog Zumbul-age ga je proslavila, a njegova uloga osmišljena je da traje nekoliko epizoda, ali je nakon reakcije publike odlučeno da ostaje do kraja serije. Glumac je u narednim godinama dosta radio, glumio je u više filmova i serija, među kojima se posebno izdvaja serija "Uspon Osmanskog carstva“.

Duga proseda kosa i brada sada su njegov zaštitni znak, a može da se pohvali i isklesanom linijom i mišićima. Ako je verovati reakcijama na Instagramu, glumac ova promena mu odlično stoji. Selim na ovoj društvenoj mreži često otkriva kako održava kondiciju. Vredno vežba u teretani i ima brojne obožavateljke.

Godine 2023. Zumbul-aga je stao i na ludi kamen sa dugogodišnjom izabranicom i koleginicom Emel Karakose, a fotografije sa intimne ceremonije venčanja širile su se na Instagramu.

