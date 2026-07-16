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Naš poznati glumac Predrag Miki Manojlovićgodinama je na domaćoj glumačkoj sceni, ali nikada u javnosti nije isticao da mu je i majka bila u glumačkim vodama.

Svoj put je gradio sam, svojim talentom, vrednim radom i trudom. Odigrao je veliki broj uloga zbog kojih ga publika obožava, a njegove replike se i nakon 40 godina prepričavaju.

Ipak, ono što retko ko zna o njemu jeste činjenica da je Miki bio dete pozorišta. Naime, njegova majka Zorka Doknić Manojlović, takođe se bavila glumačkim pozivom.

Zorka Manojlović u ulozi Pinkijeve bake u filmu Rane Foto: Printscreen

Rođena je 1929. u Beogradu. Bila je dugogodišnja članica pozorišta "Boško Buha" gde je odigrala više uloga od kojih su značajnije u predstavama "Tom Sojer", "Haklberi Fin", "Oliver Tvist", "Snovi Simone Mašar", a ulogu u predstavo Srboljuba Stankovića "Ukradeni princ i izgubljena princeza" igrala je trideset godina. Ipak, mnogi su je upamtili po kontroverznoj ulozi u filmu "Rane", u kojoj je tumačila ulogu bake jednog od glavnih junaka.

Zorka Doknić i Ivan Manojlović upoznali su se u Abraševiću, kad je njoj bilo šesnaest a njemu dvadeset četiri godine, zaljubili se na prvi pogled i više od pola veka ostali verni jedno drugom i glumi. Dobili su sina Predraga Mikija Manojlovića, takođe glumca.

- Jedva sam preživela porođaj. Lekari su rekli da je to jedan od hiljadu slučajeva da i majka i beba ostanu živi — istakla je glumica u jednom intervjuu.

Život je nije mazio. Vreme tokom detinjstva i odrastanja Mikija Manojlovića za celu porodicu bilo je teško, priznala je ona, ali trudila se da njen sin bude, pre svega, srećan.

Miki Manojlović Foto: Milos Tešić/ATAImages

U jednom intervjuu čak je i priznala da je prodavala suprugove kapute kako bi imala da priušti detetu ono što mu je trebalo.

- U Niškom pozorištu smo imali sve, čak i toplu vodu. Presvlačila sam ga i dojila u garderobi, u pauzama. Miki je dete pozorišta. Sve smo podredili njegovom srećnom detinjstvu. Moj sin je uvek imao doručak, ručak i večeru. I našu ljubav. Znalo se – kuća, pozorište, kuća. Nisam htela slavu, a dete da mi se drogira. Bio je skroman toliko da me je nervirao. Odemo u poslastičarnicu i ja ga pitam: "Šta ćeš, sine, da kupi majka?", a on kaže: "Vodu". "Kakvu vodu?", iznerviram se ja, a u suštini smo i Ivan i ja takvi, skromni. I naš Miki je, stvarno, bio i ostao jedno normalno, skromno biće — ispričala je njegova majka Zorka.

VIDEO: Miki Manojlović