Filmska legenda Robert Redford preminuo je u 90. godini u svom domu u snu.

Redford se neočekivano vratio glumi nakon šestogodišnje pauze početkom ove godine, nakratko se pojavivši u premijeri treće sezone vestern trilera "Dark Vinds" 9. marta, zajedno sa autorom "Igre prestola" Džordžom R. R. Martinom. Dvojac, koji su obojica izvršni producenti Dark Vindsa, igrao je zatvorenike koji su iza rešetaka igrali partiju šaha sa visokim ulozima.

Scena, koja je snimljena na zatvorenom setu na Redfordov zahtev, uključivala je plemenskog policajca Navahoa Džoa Liforna (Zan Meklarnon) koji je intervenisao u igri kako bi pomogao Martinovom liku da stavi Redforda u mat.

Pošto je šahovski meč završen, Redfordov lik je iznervirano bacio pogled na Liforna dok je on govorio "Hvala puno".

Postojali su početni planovi da se Redford pojavi u finalu druge sezone serije "Dark Vinds", ali je njegova gostujuća uloga na kraju sačuvana za početak treće sezone.

„Nikada nisam mislio da bih mogao da dođem do mesta u svom životu gde ću poznavati Roberta Redforda, a kamoli da budem u sceni sa njim“, rekao je tada zvezda Dark Vinds i izvršni producent Meklarnon, piše US magazine.

