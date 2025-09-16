Slušaj vest

Filmska legenda Robert Redford preminuo je u 90. godini. Prema pisanju The New York Times-a, umro u snu danas, u svom domu u Juti.

Čarls Robert Redford je u jeku svoje karijere bio san svake žene. Prodorne nebeskoplave oči iz kojih je zračio magnetizam, gusta plava kosa, koketan osmeh dečaka i dominantan stav pravog muškarca brzo su mu doneli titulu zavodnika.

No, to nije ono što je obeležilo ovu grandioznu ličnost.

Foto: Rastar Productions / Tom Ward En / AFP / Profimedia

Robert Redford je bio glumačka aždaja, dobitnik Oskara, dva Zlatna Globusa, predsedničke medalje slobode i mnogih drugih nagrada; ostavio je trag u vremenu, te njegovo ime znaju svi - od domaćica koje su odrastale uz "The way we were" i maštale o ulozi Kejti kako bi samo na tren bile u Habelovom naručju, do njihovih potomaka, jer je njegov vanserijski talenat bio privlačan do njegovog poslednjeg dana - pogotovo za ljubitelje kinematografije.

- Nemam nijednu žal, jer sam uradio sve što je bilo u mojoj mogućnosti. Slava je veliki deo američkog sistema i ja sam zahvalan na njoj, donela mi je sjajne stvari. Ali sa slavom treba biti oprezan - u njoj leži mrak. Holivud je težak biznis za koji ti treba snaga da preživiš, i ako mene pitate, postaje sve maliciozniji, iz godine u godinu.Ljudi kažu da sam mu okrenuo leđa - nisam, ja sam nezavisna, svoja osoba - govorio je Robert, a preneo "BrainyQuotes".

U galeriji pogledajte fotografije Roberta Redforda u mladosti:

1/5 Vidi galeriju Robert Redford u mlađim danima Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, THA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Kojim putem do zvezda?

Buntovni dečak iz Santa Monike napustio je koledž zbog problema sa porocima, potom je živeo kao nomad u Španiji, Francuskoj i Italiji - zemlje koje su samo učvrstile njegovu ljubav prema umetnosti. Vratio se odlučan: postaće glumac.

- Porodica je na mene uvek gledala kao na nekog ko ima problem sa autoritetom. Uvek sam živeo na ivici - isticao je.

Upisao je studije slikarstva, a potom je pohađao glumu u Njujorku. Svoju karijeru započeo je na Brodveju ranih šezdesetih, a ubrzo je počeo da se pojavljuje na televizijskom, a potom i na filmskom platnu pored imena najvećih zvezda - poput Natali Vud u filmu "Inside Daisy Clover" koji mu je doneo Zlatni globus za najbolju zvezdu u usponu.

Foto: Profimedia

Zatim su usledili hitovi "The Chase" sa Marlon Brandom i Džejn Fondom, "Barefoot in the Park" ponovo sa fatalnom Džejn, "Butch Cassidy and the Sundance Kid" - koji mu je doneo BAFTU.

Sedamdesete su bile plodonosne godine za glumca, te je saradnja sa Barbrom Strejsend u "The Way we were" i Polom Njumanom u "The Sting" ostavila neizbrisiv trag u kinematografiji.

Foto: Profimedia

Ali, ono što ga je upisalo u knjigu legendi bilo je ostvarenje "All the President's Men" - film koji je producirao i u kojem je glumio, a obeležio ga je čuveni "votergejt" skandal, zbog kojeg je tadašnji predsednik Amerike Robert Nikson podneo ostavku. Kultni film je osam puta nominovan za Oskara, od kojih je odneo dva.

Osamdesete su Robertu podarile novo umeće - režiranje. "Ordinary people" je obeležio ovu deceniju, dobio četiri Oskara, a jedan je otišao direktno Redfordu - za najboljeg režisera.

Foto: Profimedia

To je bila era velikana. Najbolja glumica današnjice Meril Strip igrala je rame uz rame sa holivudskim zavodnikom u "Out of Africa"; sam film dobio je sedam Oskara, dok je Robertu doneo još jedan Zlatni globus.

Svoju karijeru režisera nastavio je i sledeće decenije, te je u "A River Runs Throught it" skrenuo pažnju javnosti na zvezdu u usponu, mladog Breda Pita, i kako su mnogi predviđali - njegovog naslednika.

No, ono po čemu ga generacija milenijalaca najviše pamti jeste uloga šarmantnog milionera Džona koji prelepoj Dijani koju igra Demi Mur "daje nepristojnu ponudu".

Foto: Profimedia

Od tada, glumio je u raznim filmskim hitovima koji su mu doneli nominacije za prestižne nagrade, ali ono što se istaklo jeste Oskar za životno delo kog je dobio 2002. godine i "Kennedy Center Honours" za doprinos američkoj kulturi 2005. godine; potom je 2008. usledila "The Dorothy and Lilian Gish Prize"- jedna od najbogatijih nagrada u umetnosti koja se svake godine dodeljuje "muškarcu ili ženi koji su dali izuzetan doprinos lepoti sveta i ljudskom razumevanju života", godine 2010. dobio je nagradu od "Legije Časti", a sedam godina kasnije Zlatnog lava za životno delo.

Magazin "Time" ga je 2014. godine uvrrstio na listu 100 najuticajnih ljudi na svetu.

Robert je takođe jedan od osnivača čuvenog brenda "Sundance" koji uključuje festivale, produkcijsku kuću, institut i razne druge stvari, prenosi "Wikipedia".

Foto: Profimedia

Ko je osvojio njegovo srce?

Šarmer osmeha od milion dolara sa svojom prvom ženom Lolom dobio je četvoro dece, a kasnije je bio u braku s dugogodišnjom partnerkom Sibil Sagars.

- Ne razmišljam o tome šta će biti nakon što "stanem". Ne razmišljam ni o tome šta treba da uradim pre nego "stanem". Idem napred - rekla je svojevremeno ova glumačka legenda.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

Video: Sahrana Mileta Novakovića