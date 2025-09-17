Slušaj vest

Ako bi izgled mogao da ubija, onda bi haljina Džene Ortege sa Emi nagrada 2025. godine sve oborila s nogu. Zvezda serije „Sreda“ (Wednesday) pojavila se na crvenom tepihu u svom prepoznatljivom stilu – i ponovo oduševila.

Ortega je nastavila svoj niz mračnih, „spooky“ izdanja, ovog puta u Givenchy kreaciji Sare Barton – gornjem delu potpuno izrađenom od dragulja i bisera, uparenom sa crnom suknjom sa visokim šlicem. Ovaj autfit je pivukao veliku pažnju javnosti, a najviše zbog činjenice da je Ortega donji veš ostavila kod kuće, te kad se okrenula pokazala je mnogo više nego što je planirala.

Mračni glamur na crvenom tepihu

Njena skoro potpuno crna kosa bila je vezana u rep, dok je šminka naglasila izbeljene obrve i oštre jagodice. Ortega već nedeljama najavljuje sezonu Noći veštica kroz stajlinge sa svoje press turneje povodom serije „Sreda“.

Pogledajte u galeriji kako je Džena izgledala:

1/6 Vidi galeriju Džena Ortega u Givenchy kreaciji Sare Barton na crvenom tepihu dodele Gremi nagrada. Foto: CHIS CHEW / UPI / Profimedia, John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na londonskoj premijeri nosila je haljinu od providnog lateksa koja je podsećala na zmijsku kožu, kreaciju modne kuće Ashi Studio, sa resama, peplum detaljima i efektom „mokrog“ materijala. Uz nju je uklopila izbeljene obrve i najdužu kosu koju je nosila poslednjih godina. Na jednom drugom događaju, inspirisala se kreatorom serije i ponela majicu sa ilustracijom u stilu Tima Bartona.

Na listi prestižnih prezentera

Džena Ortega se ove godine našla među prezenterima na ceremoniji, zajedno sa Sidni Svini, Sofijom Vergarom, Mariskom Hargitej, Erikom Dejnom i koleginicom iz serije „Sreda“, Ketrin Zitom-Džons. Ortega je već bila nominovana za Emi 2023. godine za ulogu kultnog lika iz serije „Porodica Adams“ (The Addams Family).

