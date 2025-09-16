Serija "Zauvek tvoj" koja se od 10. septembra emituje premijerno na Kurir televiziji radnim danima u 15.00 časova donosi vam intrigantnu priču o izdaji, porodici i ljubavi.

Pedra je, kao dete, majka ostavila na pragu crkve. Kada je odrastao, Pedro ima jedan cilj na umu: da pronađe gde se nalazi njegova majka, ali se zaljubljuje u devojku iz više društvene klase. Da bi ih razdvojio, njen otac umešao je Pedra u ubistvo, što ga navodi da pobegne iz grada.

Godinama kasnije, potraga za njegovom majkom vraća Pedra u njegov rodni grad. Bliže je otkrivanju istine o svojoj majci kada se ponovo ujedini sa svojom prvom ljubavi.

Ali nešto se promenilo: sada je verena za čoveka za koga Pedro ne zna da mu je biološki brat.