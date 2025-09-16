Tokom snimanja filma imala pobačaj, pa odlučila da napusti prestonicu: Glumica posle razvoda preživela teške brodolome, na ovo više ne pristaje
Glumica Ines Kastel-Branko rođena je 25. februara 1982. godine u Lisabonu, kao Marija Ines da Kosta Kaldeira de Kastel-Branko. Ćerka je poznate portugalske spisateljice i TV ličnosti Luize Kastel-Branko i Antonija Kastel-Branka. Ima dva starija brata, Antonija i Gonšala, a umetnički gen nasledila je upravo od svoje porodice.
Početak karijere i uspon
Glumom je počela da se bavi sa nepunih 18 godina, pojavivši se u popularnim portugalskim serijama kao što su "Filha do Mar" i "Tudo por Amor". Vremenom je postala jedno od najprepoznatljivijih TV lica u zemlji. Pravu slavu donose joj uloge u serijama Marsa Salgado, Belmonte i Para Sempre, za koje je dobila i međunarodna priznanja, uključujući nominacije za Emi i nagrade na venecijanskim festivalima.
Privatni život: ljubav, majčinstvo i gubici
Ines je devet godina bila u vezi sa portugalskim likovnim umetnikom Filipeom Pintom Soarešom, sa kojim ima sina Simana, rođenog 2010. godine. Iako su se kasnije razišli, ostali su u korektnim odnosima zbog deteta.
Jedna od najtežih epizoda u njenom privatnom životu bila je spontani pobačaj tokom snimanja filma "Snu" 2019. godine. O tom bolnom trenutku govorila je tek kasnije, priznajući da joj je gluma pomogla da obradi i izrazi sopstvenu tugu.
Dascinirana dokumentarcima o zločinima
Ines je poznata po svojoj harizmi, ali i neobičnim interesovanjima. U jednoj emisiji priznala je da ima fascinaciju dokumentarcima o zločinima i policijskim istragama, što njeni prijatelji smatraju pomalo morbidnim.
Tokom pandemije koronavirusa, otvoreno je govorila o problemima sa samopouzdanjem i pritisku javnosti da izgleda savršeno. Priznala je da je dobila 12 kilograma i da je zbog toga bila posebno ranjiva.
U intervjuima često ističe da su je četrdesete oslobodile – više ne pristaje na površne odnose, odbija projekte koji joj ne prijaju i posvećuje se ulogama koje joj „hrane dušu“.
Povlačenje iz grada i potraga za mirom
Pre nekoliko godina odlučila je da napusti užurbanost Lisabona i preselila se u Estremož, gradić u regionu Alentežo, poznat po vinogradima i tišini. Kaže da tamo konačno pronalazi unutrašnji mir i ravnotežu, daleko od reflektora i gradskog stresa.
