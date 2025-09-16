Slušaj vest

Legenda filmskog ekrana Robert Redford preminuo je u 89. godini, a kako prenose strani mediji, čuveni oskarovac preminuo je u snu u utorak u svom domu u Juti, u blizini Prova, objavio je Njujork tajms.

Njegova karijera obuhvatala je glumu, režiju, produkciju i osnivanje Instituta Sandens, čime je postao simbol američkog nezavisnog filma.

Ukupna zarada i neto vrednost

Procene neto vrednosti imovine Roberta Redforda variraju, ali se uglavnom kreću oko 200 miliona dolara. Ova suma uključuje prihode od njegovih filmskih angažmana, produkcija, režija, kao i prihode od njegovih produkcijskih kompanija i festivala Sandens (Sundance).

Jedan od najpoznatijih filmova u kojem je Redford igrao jeste The Sting (Žaoka) (1973), gde je zajedno sa Polom Njumenom dobio 500.000 dolara, što je tada bila rekordna plata za glumca.

Najveći uspeh na bioskopskim blagajnama

Prema podacima sa sajta The Numbers, Redford je ostvario znatne prihode na globalnim bioskopskim blagajnama. Međutim, konkretni podaci o njegovim filmovima sa najvećim prihodima nisu detaljno razrađeni u dostupnim izvorima.

Najveći finansijski uspeh ostvario kao producent

Kao producent, Redford je ostvario značajan uspeh sa filmovima koji su imali visoke budžete i ostvarili velike prihode. Međutim, specifični podaci o njegovim filmovima sa najvećim budžetima i prihodima nisu detaljno razrađeni u dostupnim izvorima.

Robert Redford
Robert Redford Foto: Profimedia

Najveći finansijski uspeh kao režiser

Kao režiser, Redford je ostvario značajan uspeh sa filmovima koji su imali velike budžete i ostvarili velike prihode. Međutim, specifični podaci o njegovim filmovima sa najvećim budžetima i prihodima nisu detaljno razrađeni u dostupnim izvorima.

(Kurir.rs/B92)

Ne propustitePop kulturaOvo je poslednja uloga Roberta Redforda: Vratio se iz penzije pre 6 meseci i pojavio u čuvenoj seriji
robert redford
Pop kulturaRobert Redford sahranio dva sina, a ranu na srcu nosio je ceo život: "Krivio sam sebe..."
x01 EPA George Frey copy.jpg
Pop kulturaBiografija Roberta Redforda: Velikan koji se odrekao Holivuda govorio je da u slavi počiva mrak
x EPA George Frey copy.jpg
Pop kulturaUmro Robert Redford
Robert Redford

Bonus video: Koncert Ivana Bosiljčića pogledalo 100.000 ljudi: 

ČAK 100.000 LJUDI JE POGLEDALO KONCERT IVANA BOSILJČIĆA „NAŠE VEČE“! Glumac za Kurir otkriva šta se sprema 22. maja U MTS Dvorani Izvor: Kurir televizija