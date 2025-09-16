Slušaj vest

Glumačka legenda Robert Redfordpreminuo je danas, a samo pre mesec dana podelio je na Instagramu rođendansku čestitku samom sebi.

1/5 Vidi galeriju Robert Redford Foto: George Frey/EPA, GEORGE FREY/EPA, IAN LANGSDON/EPA

"Srećan rođendan skromnom samom sebi. Prvo, želim da se zahvalim svojim fanovima koji su bili uz mene na svakom koraku, od Butch Cassidy do filma Ordinary people, i vaša podrška mi je mnogo značila. Vaša ljubav prema mom radu me drži staloženim i zahvalnim.

Proboj u filmu "Sundance Kid" bio je ogroman, moja pobeda na BAFTA-i pokazala je da mogu da se izborim. Režija filma Ordinary people i osvajanje Oskara za najboljeg reditelja bio je ostvarenje sna. Osnivanje Sundance Institute 1981. godine, koje je pokrenulo pokret indi filma, ostaje moje ostvarenje na koje sam najviše ponosan. Priznanje poput Thee Presidential Medal of Freedom i mog ulaska u Time 100 odražavaju život pripovedanja i zalaganja.

Odrastajući u radničkoj porodici u Santa Moniki, suočavao sam se sa neuspesima, padajući ispite na fakultetu, a mlad sam izgubio majku. Probijao sam se kroz male TV uloge, učio na Brodveju i rizikovao režirajući i gradeći Sundance. Lični gubici, poput smrti mog sina Skota, naučili su me otpornosti. Upornost, strast i ljubav prema umetnosti su me doveli ovde.

Oduševljen sam što su vas moji filmovi, od filma The Sting do filma A River Runs Through It, dirnuli, pokrenuli razgovore ili doneli utehu. Sundance je bio podstrek novim filmskim stvaraocima, a moj rad na zaštiti životne sredine je inspirisao neke da brinu o našoj planeti. Vaša podrška je vredna mog celokupnog truda. Hvala vam što ste deo mog putovanja."

Podsetimo, filmska legenda Robert Redford preminuo je u 90. godini. Oskarovac je, prema pisanju The New York Times-a, preminuo u snu danas, u svom domu u Juti, nedaleko od Prova. Redford je decenijama bio jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca, a glumio je u hitovima poput "Butch Cassidy and the Sundance Kid" i "All the President’s Men". Kasnije u životu počeo je da se bavi režijom i osvojio Oskara za film "Ordinary People" 1980. godine.

(Kurir.rs/B92)

Bonus video: Nataša Aksentijević o glumačkim počecima