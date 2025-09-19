Slušaj vest

Jolanda Kristina Điljoti, svetu poznata pod umetničkim imenom Dalida, bila je više od pevačice – bila je simbol jedne epohe. Njeno lice krasilo je naslovnice, pesme su postajale evergrini, a publika je obožavala svaki njen nastup. Na vrhuncu karijere, njeno društvo činili su najveći – Alen Delon, Žan-Pol Belmondo, Marčelo Mastrojani.

Dok su reflektori blještali i pozornice bile ispunjene aplauzima, iza kulisa odvijao se potpuno drugačiji život – onaj ispunjen tugom, usamljenošću i ličnim tragedijama.

Od devojčice sa naočarima do mis Egipta

Rođena 1933. godine u siromašnom kraju Kaira, Dalida je od malih nogu nosila ogroman teret. Problemi sa vidom i velika dioptrija primorali su je da nosi naočare koje su bile predmet podsmeha vršnjaka. Zvali su je „četvorooka“ i ismevali je, ali je upravo to detinjstvo u njoj probudilo inat i snagu koja će je kasnije vinuti među zvezde.

U mladosti je odlučila da se oproba u svetu lepote – najpre je ponela titulu „Dama Nila“, a zatim i laskavu titulu „Mis Egipta“. Upravo to joj je otvorilo vrata Evrope i odvelo je u Pariz, gde je sve počelo. Više puta je posetila i Jugoslaviju, između ostalog i na prvom Festu 1971. godine, a malo je reći da je Jugoslavija bila opčinjena njenom lepotom.

Prvi koraci u Parizu: siromaštvo, glad i pesma koja sve menja

Dolazak u francusku prestonicu nije bio bajkovit. Umesto glamura, dočekali su je siromaštvo, neizvesnost i borba za goli opstanak. Ipak, sve se menja kada ulazi u muzički svet. Pod pseudonimom Dalida, objavljuje pesmu Bambino koja postaje ogroman hit – prodaje se u milionima primeraka i lansira je među najveće zvezde francuske scene.

Ubrzo je postala muzička ikona, imala je prvi fan klub u istoriji Francuske, a pesme poput „Love in Portofino“ i danas su neizostavne na playlistama ljubitelja šansone.

Slava koja nije mogla da izleči srce

Dok je blistala pred publikom i punila hale širom sveta, Dalidina privatna sreća bila je daleko od savršene. Prvi brak sa producentom Liusjenom Morisom okončan je razvodom, ali prava tragedija dolazi sa vezom sa italijanskim pevačem Luiđijem Tenkom.

Jolanda Điljoti Dalida imala život pun tragedija Foto: Hugues Vassal / akg-images / Profimedia

Nakon što njegov nastup na festivalu u San Remu nije naišao na očekivani uspeh, te noći je izvršio samoubistvo. Dalida je bila ta koja je prva pronašla njegovo telo.

- Nisam mogla da verujem. Bila sam paralisana, ispričala je kasnije.

Potpuno slomljena, pokušala je i sama sebi da oduzme život, ali su lekari uspeli da je spasu. Posle toga dugo nije mogla da peva – izgubila je glas, a sa scene se povukla na duži period.

Iza glamura – tišina i strah

Dalida je živela u luksuznoj vili, nosila najskuplje haljine, družila se sa elitom. Ali noći su bile tihe, a tišina – nepodnošljiva. Prijatelji su kasnije pričali da je često molila ljude da ostanu da prespavaju kod nje, jer se plašila da bude sama. Televizor bi uključivala samo da čuje ljudske glasove u praznoj kući.

Depresija je bila senka koja je neprestano hodala uz nju, iako je spolja izgledala kao oličenje glamura i uspeha.

Poslednja noć: "Život je postao nepodnošljiv"

U noći između 2. i 3. maja 1987. godine, Dalida je obukla beli penjoar, uredila frizuru, kao da se sprema za scenu, i zauvek se povukla iz ovog sveta. Popila je smrtonosnu dozu tableta i ostavila poruku: „Život je postao nepodnošljiv. Oprostite.“ Imala je samo 54 godine.

Jolanda Điljoti Dalida imala je život pun tragedija Foto: Hugues Vassal / akg-images / Profimedia

Njena smrt potresla je Francusku i ceo svet. Na sahrani su se okupile hiljade obožavalaca, dok njen grob na pariskom Monmartru i danas obiluje cvećem i porukama poštovalaca.

Nasleđe koje živi

Dalida je ostavila neizbrisiv trag na muziku, umetnost i kulturu XX veka. Njene pesme i danas žive, a njena priča je podsetnik da iza najvećeg osmeha često stoje najdublje rane.

Ona je bila zvezda koja je sijala jače od svih – ali i duša koja je dugo vapila za mirom.

