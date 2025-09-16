Članovi britanske kraljevske porodice danas su se okupili u Londonu kako bi prisustvovali sahrani vojvotkinje od Kenta, žene koja je decenijama bila deo užeg kruga monarhije i bliska savetnica princeze Dajane. Među prisutnima su bili kralj Čarls III, princ Vilijam i princeza od Velsa, Kejt Midlton. Emocije su bile vidljive, iako kraljevski protokol nalaže uzdržanost – ovog puta, kralj je prekršio pravilo.

Modna tišina Kejt Midlton: Simbolika koja govori više od reči

Princeza Kejt se pojavila u odevnoj kombinaciji pažljivo odabranoj da iskaže poštovanje i žalost. Nosila je crnu haljinu britanskog dizajnera Rolanda Murea, istu onu koju je nosila 2021. godine na sahrani princa Filipa u Vindzoru. Ogrlicu koju je imala na sebi činile su četiri niske japanskih bisera – porodični komad koji je nekada pripadao kraljici Elizabeti II.

Uz elegantan veo koji je delimično prekrivao njeno lice i torbicu modne kuće Chanel, princeza je ušla u Vestminstersku kapelu u pratnji princa Vilijama.

Kralj Čarls prekršio protokol zbog Kejt

Po dolasku, kralj Čarls je srdačno pozdravio snaju, nežno je poljubivši u obraz – gest koji retko viđamo kod članova kraljevske porodice. U javnosti gotovo nikada ne iskazuju emocije na taj način, ali ovoga puta kralj je pokazao koliko ceni Kejt i njenu posvećenost.

Biseri tuge: Porodično nasleđe i večna simbolika

Biserna ogrlica koju je Kejt nosila nosi sa sobom bogatu istoriju. Kako prenosi Town & Country, biseri su u britanskoj tradiciji povezani sa tugovanjem još od vremena kraljice Viktorije. Nakon smrti princa Alberta 1861. godine, Viktorija je do kraja života nosila samo crninu i biserni nakit.

Sahrana vojvotkinje od Kenta Foto: Ryan Jenkinson / Zuma Press / Profimedia

Kraljici Elizabeti II, biseri su poklonjeni 1975. tokom državne posete Japanu. Od tog poklona je kasnije kreirana ogrlica koju je dizajnirala čuvena kuća Garrard. I princeza Dajana je imala priliku da nosi ovu ogrlicu – između ostalog, nosila ju je na svom prvom zvaničnom pojavljivanju nakon venčanja sa princom Čarlsom 1981. godine.

Kejt Midlton se u više navrata odlučivala za ovu ogrlicu tokom važnih trenutaka: na sahranama Elizabete II i princa Filipa, kao i na proslavi 70. godišnjice braka kraljice i princa 2017. godine.

Kraljica Kamila izostala zbog zdravstvenih problema

Neposredno pred početak sahrane saopšteno je da kraljica Kamila neće prisustvovati ceremoniji zbog akutnog sinusitisa. Usled gustog rasporeda i trenutnog zdravstvenog stanja, odlučeno je da propusti događaj. Vojvoda od Kenta, suprug preminule vojvotkinje, izjavio je: „Razumem njeno odsustvo i želim joj brz oporavak.“

Sećanje na blisko prijateljstvo sa princezom Dajanom

Vojvotkinja od Kenta bila je mnogo više od člana kraljevske porodice – bila je podrška, savetnica i prijateljica princeze Dajane u ključnim trenucima njenog života. Nakon što je Lejdi Di postala supruga tadašnjeg princa Čarlsa, vojvotkinja joj je pomagala da se prilagodi novoj ulozi i odgovornostima koje je nosila titula.

Sahrana vojvotkinje od Kenta Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Njihovo prijateljstvo ostalo je upamćeno i danas – kao jedan od retkih odnosa u kraljevskom okruženju koji je bio zasnovan na iskrenosti i poverenju.

Ko je sve prisustvovao?

Pored Kejt, Vilijama i kralja Čarlsa, sahrani su prisustvovali i princeza Ana, princ Endru, vojvotkinja od Edinburga, Majkl od Kenta sa porodicom i brojni drugi članovi dinastije, kao i bliski prijatelji pokojne vojvotkinje.

Ceremonija u Vestminsterskoj kapeli bila je dirljiva i dostojanstvena, u čast žene koja je decenijama tiho ali snažno oblikovala duh kraljevske porodice.

