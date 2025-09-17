Slušaj vest

Šon Pen (65) ovih dana promoviše svoj novi film One Battle After Another („Jedna bitka za drugom“) u kojem glumi sa Leonardom Dikaprijom, Benisijem del Torom i Tejanom Tejlor.

Krajem prošle godine, legendarni oskarovac potvrdio je vezu sa 34 godine mlađom moldavskom glumicom i manekenkom Valerijom Nikov, sa kojom se tada pojavio na Međunarodnom filmskom festivalu u Marakešu, u Maroku. Pre toga su viđeni još u septembru u Madridu kako se šetaju i razmenjuju nežnosti.

U galeriji pogledajte fotografije Šona Pena i Valerije Nikov:

1/3 Vidi galeriju Šon Pen i Valerija Nikov na Filmskom festivalu u Kanu 2025. Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marina Takimoto / Zuma Press / Profimedia

Velika razlika u godinama nije svima „legla“, pa je bilo mnogo kritika na njegov račun. Iako mu mnogi priznaju da se i dalje odlično drži za čoveka u srednjim šezdesetim, ono što je izazvalo najviše komentara jeste upravo tolika razlika – kako u godinama, tako i u izgledu.

Prema podacima sa IMDb-a, Valerija je u svojoj karijeri radila na šest filmskih projekata, a simpatije publike pridobila je i zahvaljujući svom besprekornom izgledu.

Pen je i pre Valerije bio poznat po vezama sa znatno mlađim ženama. Pre tri godine razveo se od australijske glumice Lejle Džordž (32), posle samo godinu dana braka.

U galeriji pogledajte fotografije Šona Pena i Madone:

1/5 Vidi galeriju Madona I Šon Pen Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, Sara De Boer / INSTAR Images / Profimedia, Adam Scull / Newscom / Profimedia

Nakon toga je viđen u društvu ukrajinske glumice Olge Korotkove, mlađe od njega 19 godina, a potom i sa 24 godine mlađom australijskom glumicom Natali Keli.

U prošlosti je ljubio brojne poznate lepotice. Bio je u braku sa Madonom od 1985. do 1989. godine, a zatim i sa Robin Rajt, od 1996. do 2010. godine. Sa Robin ima dvoje dece – ćerku Dilan Fransis (34) i sina Hopera (32).

Bonus video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda