Robert Redford, legendarni glumac i reditelj, osnivač Sandens festivala, preminuo je danas u 90. godini. Njegova vizija nezavisnog filma promenila je svet kinematografije, a i autori sa Balkana pamte ga po ličnom susretu i podršci. Jedan od njih je bio reditelj Srdan Golubović, koji je 2013. godine na Sandensu prikazao svoj film „Krugovi“.

Tokom festivala u Park Sitiju, gde su „Krugovi“ doživeli emotivan prijem i rasprodane projekcije, srpski reditelj Srdan Golubović imao je priliku da razgovara sa Robertom Redfordom. Iako osnivač festivala, kako sam reditelj kaže, verovatno nije stigao da pogleda sve filmove, bio je dobro obavešten o sadržaju i značaju Golubovićevog ostvarenja.

- Znao je za "Krugove", znao je o čemu priča film i rekao mi je da su mu selektori festivala kazali sve najbolje. To je bio jedan prijatan i kurtoazan razgovor. Slikali smo se, najviše za moju mamu i mamu moje supruge, što nisam smeo da mu kažem, pričao je tada Golubović sa osmehom.

Festival u to vreme, prema njegovim rečima, imao je posebnu energiju.

- Ljudi koji ga vode su u stalnoj i intenzivnoj komunikaciji sa autorima. Publika je reagovala emotivno, vodili smo uzbudljive i dirljive razgovore posle projekcije. Mene raduje što na film dobro reaguju i ljudi koji malo znaju o nama i sukobima na prostoru bivše Jugoslavije. Na temu gledaju kao na priču koja može da se dogodi bilo gde, objasnio je Golubović.

Redfordova filozofija nezavisnog filma

Na čuvenom branču, organizovanom samo za reditelje, Redford je održao govor koji su svi zapamtili. Govorio je o značaju nezavisnog filma, o potrebi da se zaštiti autorska sloboda i o tome kako nezavisna scena može da utiče na Holivud.

Srdan Golubović govorio je o Robertu Redfordu Foto: Nemanja Nikolić

- Bio je to zanimljiv i motivacioni govor, videlo se da je čovek sa stavom, rekao je Golubović.

Redford je tih dana pokazao i svoj poznati prezir prema lažnom glamuru. Uputio je i pismo Paris Hilton, moleći je da napusti Sandens, uz objašnjenje da festival postoji da bi promovisao autentične vrednosti filmske umetnosti, a ne površnu slavu. Čak je i rekao da je ona sve protiv čega se njegov festival bori.

"Krugove" hvalila i publika i žiri

Film „Krugovi“ premijerno je prikazan 2013. godine i odmah je privukao pažnju na Sandensu. Sve projekcije bile su rasprodate, a publika u Americi je prepoznala univerzalnu priču koja prevazilazi lokalni kontekst. Upravo ta reakcija bila je najveće priznanje za Golubovića i njegov tim. Takođe, film je dobio i Specijalnu nagradu žirija na ovom festivalu.

- Festival ima fantastičnu energiju. Publika je razumela film na pravi način, a to me obradovalo više nego išta, rekao je tada reditelj.

