Rita Ora, često opisivana kao najpoznatija Albanka na svetskoj javnoj sceni, sinoć je privukla pažnju svojim stajlingom na Emi nagradama u Los Anđelesu. Haljina sa dubokim V izrezom i velikim šlicem, u kombinaciji sa pozom u stilu Anđeline Džoli, otkrila je isturenu nogu – što je dodatno naglasilo njen dekolte, često komentarisanu i osporavanu modnu odluku.

Na crvenom tepihu Rita je bila u društvu supruga, reditelja i glumca Tajke Vaititija, a susrela se i sa glumicom Kejt Blanšet – okidač za mnoge medijske naslove.

Porodični koreni i detinjstvo u emigraciji

Rita Ora je odrasla u Londonu, gde su njen otac i porodica preselili zbog političkih tenzija 1991. godine, napuštajući Kosovo i Metohiju. U novom domu u Noting Hilu, roditelji Verа i Besnik pružili su joj stabilnost i podršku, iako su okolnosti često bile teške.

Majka, Verа Ora, radi kao psihijatar u Velikoj Britaniji, ali je jedna od njenih najvažnijih uloga bila upravo podrška porodici – posebno Ritinoj karijeri i emocionalnom razvoju.

Borba sa rakom dojke: Majčina hrabrost, Ritina svest

Verа Ora se 2005. godine suočila sa dijagnozom raka dojke, imala je agresivan oblik bolesti, podvrgnula se hemioterapiji, radioterapiji i parcijalnoj mastektomiji. Rita se seća da je majka bila izuzetno hrabra, iako je Ritino detinjstvo često bilo obeleženo strahom – od bolesti i neizvesnosti.

- Kada je moja mama imala rak, išla je na hemioterapiju, gubila kosu i kilažu. Bilo mi je strašno, bila sam tinejdžerka tada, rekla je Rita svojevremeno i dodala da je za nju bilo čudno videti majku „od koje očekujete da je junak“ kako pati i suočava se sa slabostima.

Porodica, rad i zahvalnost

Verа i Besnik su Riti uvek prenosili važnost vrednog rada, istrajnosti i zahvalnosti. Rita često ističe da sve što radi – radi i zbog majke. Verа je čvrst oslonac, ne samo emotivno, već i u praktičnim situacijama – obučavanje, podrška kad Rita zapne, pa i kad uspe.

- Moji roditelji nisu baš najbolje znali engleski jezik i jednostavno su nam nekako stvorili potpuno novi život, rekla je svojevremeno Rita za The Independent.

Sećanja na detinjstvo su višestruka: u Londonu su bili iznajmljeni stanovi, finansijske neizvesnosti, ali i trenuci radosti i muzike, koji su podstakli Ritinu karijeru. Verа je bila ta koja je prepoznala Ritinu sklonost ka muzici i hrabrila je da nastupa, čak i kad je Rita bila stidljiva.

Stil, sukobi i javne kritike

Ritina odeća, njen stil scenskog i crvenog tepiha, često izazivaju podeljena mišljenja – neki je hvale za samouverenost i slobodu izraza, drugi kritikuju zbog pretjerane provokacije. Preteran dekolte, visoki šlicevi i upečatljivi modni izbori tema su brojnih kritika, ali i diskusija o tome gde je granica između umetnosti i šok-efekta.

Inspiracija kroz borbu

Verа Ora se posle lečenja u velikoj meri posvetila i javnom podizanju svesti o važnosti redovnih pregleda i brige o zdravlju. Rita, s druge strane, ne krije da je njen život oblikovan ne samo slavom, nego i iskustvima koja su ih zbližila kao porodicu.

- Rak utiče na svakoga. Imala sam veliku potrebu da odrastem preko noći, da budem jaka tinejdžerka. Sve o čemu sam mislila je kako da zaštitim moju majku, zaključila je tada Rita.

