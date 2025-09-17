Kejt Midlton i kralj Čarls na sahrani vojvotkinje od Kenta

Kejt Midlton i Čarls IIIprisustvovali su juče sahrani vojvotkinje od Kenta u Londonu. O jednom detalju vezanom za ova princezu od Velsa i britanskog kralja mnogi se govori.

Kejt Midlton došla je u Vesminstersku kapelu sa suprugom princom Vilijamom. Pogledajte kakav nakit je nosila, a taj detalj krije dosta simbolike.

Kralj Čarls se pojavio bez kraljice Kamile koja je zbog zdravstvenog problema (upala sinusa) propustila taj događaj.

A onda su se Kejt Midlton i kralj Čarls sreli i srdačno pozdravili. Tačnije, poljubili u obraz, da bi princeza od Velsa monarha pozdravila i savršenim naklonom. Princeza je poznata po tome da savršeno zna da ispoštuje protokol, iako ga ponekad i prekrši, ali iz dobrog razloga.

Kralj Čarls, koji Kejt smatra svojom ćerkom, jednom prilikom je iznenadio sve kada se ovako poneo prema princezi, ali se to juče nije ponovilo.

Ovakav odnos između Čarlsa III i Kejt Midlton potvrda je njihove bliskosti i ogromnog poštovanja koje traje godinama i koje je postalo još snažnije usled njihove borbe sa rakom. Podsetimo, supruga princa od Velsa sapštila je početkom ove godine da je u fazi remisije, lečenje kralja i dalje traje.

Kejt Midlton i kralj Čarls na sahrani vojvotkinje od Kenta Foto: WIktor Szymanowicz/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Detalj sa jučerašnjeg događaja podsetio je kako je Megan Markl pričala o protokolu u dinastiji. U seriji "Hari i Megan" (2023) na krajnje čudan način je imitirala kako je iskazivala poštovanje kraljici Elizabeti II.

Hariju je bilo vidno neprijatno, a mnogi su je kritkovali da je time ispoljila ogromno nepoštovanje prema kraljici i uopšteno, prema monarhiji.

Megan je pre Megzita u određenoj meri pratila protokol, ali neretko sa neobičnim grimasama, koje su ukazivale na to da su joj ta pravila neobična pa čak i smešna. Bilo je i momenata bez tih propusta, ali imajući u vidu sve, mnogi smatraju da nikada ne bi prihvatila protokol kao Kejt, sve i da je sa mužem ostala na dvoru.

Ipak, da je na mestu Kejt Midlton, sa svim privilegijama, da li bi situacija bila drugačija?

Zna se da je Čarls privrženiji Kejt Midlton, u poređenju sa odnosom koji ima prema Megan Markl koja ga je i kritikovala i hvalila u javnosti pa bi iz tog ugla bilo manje verovatno da bi vojvotkinja od Saseka doživela ovakav susret sa kraljem.

