Slušaj vest

Izraelski mediji izvestili su da je toj zemlji sugerisano da se povuče ili nastupi pod neutralnim simbolom zbog genocida u Gazi.

SBS (australijska javna televizijska i radijska mreža) je nagovestio da neće slediti primer sve većeg broja zemalja Evropske unije koje pozivaju na bojkot Evrovizije naredne godine ako Izraelu bude dozvoljeno da učestvuje, piše The Guardian.

Odluku o učešću Izraela doneće upravno telo takmičenja u decembru, ali je SBS u utorak rekao za "Guardian" da planira da učestvuje na Evroviziji 2026. u Beču, bez obzira na odluku u decembru.

Rok za emitere da predaju prijave za učešće prvobitno je isticao u ponedeljak, nakon čega bi usledio rok od 28 dana tokom kojeg bi zemlja mogla da povuče prijavu bez finansijskih posledica.

1/11 Vidi galeriju Izrael, Evrovizija 2025 Foto: Printskrin RTS

Međutim, ranije ovog meseca Evropska radiodifuzna unija (ERU) objavila je da je referentna grupa Pesme Evrovizije odlučila da produži rok do sredine decembra. Direktor takmičenja, Martin Grin, izdao je saopštenje u kojem navodi da želi da pruži „dodatnu fleksibilnost i jasnoću“ dok grupa sprovodi konsultacije sa emiterima članicama o učešću zemalja na narednom takmičenju.

Irska, Slovenija, Španija, Holandija i Island već su najavili da nisu voljni da učestvuju ako ERU dozvoli Izraelu da se takmiči, s obzirom na to da se humanitarna kriza u Gazi i dalje pogoršava.

ERU je isključila Rusiju iz takmičenja ubrzo nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine.

U sredu je Evrovizija demantovala ranije izveštaje izraelskih medija da je ERU neformalno predložila izraelskom javnom emiteru Kan da se privremeno povuče ili nastupi pod neutralnim simbolom kako bi izbegla formalno isključenje.

„ERU nije dala nikakve predloge Kanu u vezi sa učešćem na Evroviziji naredne godine“, rekao je Grin za Guardian Australia.

„Razumemo zabrinutost i duboko ukorenjena mišljenja u vezi sa sukobom na Bliskom istoku. Još uvek se konsultujemo sa svim članicama ERU kako bismo prikupili stavove o načinu upravljanja učešćem i geopolitičkim tenzijama koje okružuju Pesmu Evrovizije.

Evrovizija 2026 Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Emiteri imaju rok do sredine decembra da potvrde da li žele da učestvuju na takmičenju naredne godine u Beču. Na svakoj članici je da odluči da li želi da učestvuje, i poštovaćemo svaku odluku koju emiteri donesu.“

Direktor Kana, Golan Johpaz, rekao je u ponedeljak za "Times of Israel" da je Evrovizija kulturna proslava, a ne političko bojno polje, i naglasio uspehe svoje zemlje u poslednjih nekoliko godina, uključujući plasman među prvih pet i jednu pobedu od osnivanja Kana 2017.

Australijska Zelena partija i Australijska mreža za zastupanje Palestine (Apan) pozvale su SBS da se pridruži bojkotu.

Portparol Zelenih za spoljne poslove, senatorDejvid Šubridž, rekao je da „sjaj, svetlucanje i muzika Evrovizije“ ne bi smeli da budu važniji od ljudskih prava.

„Slovenija, Irska, Holandija i druge rekle su da neće pevati ako Evrovizija 2026. pruži Izraelu svetsku scenu da opere genocid, i vreme je da se Australija pridruži njihovom principijelnom pozivu“, rekao je on.

„Teško je poverovati u temu Evrovizije 'jedinstvo kroz muziku' kada jedan takmičar sprovodi etničko čišćenje, izgladnjuje civile i ubija decu.“

Šubridž je optužio Evroviziju za „grube dvostruke standarde“ jer je zabranila Rusiji da se takmiči zbog ratnih zločina u Ukrajini, dok „Izraelu prostire crveni tepih“ iako se humanitarna kriza u Gazi pogoršava.

„To nije takmičenje u kojem Australija treba da učestvuje,“ rekao je.

Predsednik Apana, Naser Mašni, rekao je da Izraelu ne bi trebalo dozvoliti da učestvuje ni na Evroviziji, ni na Svetskom prvenstvu u fudbalu, ni na Olimpijskim igrama.

„Ovi događaji bi trebalo da budu rezervisani za zemlje koje poštuju međunarodno dogovorena pravila i ne sprovode genocid“, rekao je Mašni.

„Ako im se dozvoli učešće, druge zemlje imaju obavezu da bojkotuju.“

SBS nije potvrdio da li ih je ERU kontaktirala u vezi sa učešćem Izraela.

„SBS već više od 40 godina prenosi Pesmu Evrovizije, deleći ovu globalnu proslavu različitosti i inkluzije sa svim Australcima“, rekao je portparol.

„SBS planira da nastavi tu tradiciju svojim učešćem na Evroviziji 2026. Odluku o učešću Izraela doneće ERU u narednim mesecima.“

Bonus video: Da li se Evrovizija promenila?