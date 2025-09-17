Slušaj vest

Robert Redford, glumac koji je osvojio svet šarmom i harizmom, a zatim se upisao u istoriju i kao oskarovski reditelj, te strastveni borac za zaštitu životne sredine, preminuo je u utorak ujutru, mirno u snu, u svom domu u američkoj saveznoj državi Juta. Imao je 89 godina. Njegova publicistkinja Sindi Berger potvrdila je da je umro okružen porodicom.

Vest o njegovoj smrti potresla je filmski svet, a među onima koji su se oprostili našla se i Barbra Strejsend, njegova partnerka iz kultnog filma "Devojka koju sam voleo". Njihova ljubavna priča na ekranu postala je klasik, a u srcima publike ostala zauvek.

– Svaki dan na snimanju filma "Devojka koju sam voleo" bio je uzbudljiv, intenzivan i čista radost. Bili smo potpune suprotnosti: on je dolazio iz sveta konja, ja sam bila alergična na njih! Ipak, stalno smo pokušavali da saznamo više jedno o drugom, baš kao i likovi u filmu. Bob je bio harizmatičan, inteligentan, intenzivan, uvek zanimljiv – i jedan od najboljih glumaca svih vremena – napisala je na društvenim mrežama.

Barbra Strejsend Foto: Universal Archive/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

– Poslednji put kada sam ga videla, kada je došao na ručak, razgovarali smo o umetnosti i odlučili da pošaljemo jedno drugom naše prve crteže. Bio je jedinstven i neizmerno sam zahvalna što sam imala priliku da radim s njim - rekla je Barbra.

