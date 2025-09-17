Slušaj vest

Američka glumica Sidni Svini, koja se nedavno našla na meti kritika zbog kampanje za farmerice, prisustvovala je ovogodišnjoj dodeli Emi nagrada. Glumačka zvezda je predstavljala nagradu za najboljeg sporednog glumica u mini-seriji ili antologijskoj seriji ili filmu, a pre nego što se pojavila na sceni, najavio ju je voditelj Nejt Bargac.

Nejt je u tom trenutku pred publiku izašao u odelu skrojenom od teksasa, te se našalio na račun kontroverzne kampanje. "Zaboravio sam - iz nekog razloga nosim teksas smoking. Imali smo, kao, šalu - tu je pojas, a ja sam zaboravio šta... Ne znam. U redu, molim vas, pozdravite dvostruku kandidatkinju za Emija, Sidni Svini", rekao je Bargac.

Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Potom je Svini izašla na scenu u elegantnoj crvenoj haljini, a šala koju je Nejt izrekao je, kako se čini, nije impresionirala. Naime, Sidni je najavila nominovane za nagradu i uopšte nije komentarisala šalu.

Podsetimo, Sidni Svini je pre nekoliko meseci postala zaštitno lice kampanje za farmerice brenda American Eagle. Slogan kampanje je bio: "Sydney Sweeney has great jeans" (Sidni Svini ima sjajne farmerice). Na zvaničnim profilima brenda objavljeno je nekoliko videa sa sloganom i njenim monolozima, a mnogima se nije svidelo to što se reklama igrala rečima "jeans" i "genes" (geni).

Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

"Geni se prenose s roditelja na potomstvo, često određujući osobine kao što su boja kose, ličnost pa čak i boja očiju. Moje farmerice su plave", rekla je u jednom od monologa, što je obožavatelje navelo na razmišljanje o genetici plavokose i plavooke žene. Na društvenim mrežama su se mnogi složili da je brend na taj način promovisao eugeniku, kao i nacističku propagandu.

U galeriji pogledajte kadrove iz sporne reklame za farmerice u kojoj glumi Sidni Svini:

1/5 Vidi galeriju Sidni Svini u centru skandala zbog reklamiranja farmerki Foto: printscreen/youtube/ American Eagle

Zbog reklame su pozvali i na bojkot Sidninih novih filmova - "Americana" i "Christy", koji su tek nedavno predstavljeni javnosti. "Americana" je imao premijeru u avgustu, a tokom prvog vikenda prikazivanja je zaradio tek 840.000 dolara. Film o bokserki Kristi Martin je premijerno prikazan na Toronto International Film Festivalu, te je primio pozitivne reakcije kritičara, a ostaje da se vidi kako će javnost reagovati na film.

