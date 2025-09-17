Slušaj vest

Unuci legendarnog glumca Roberta Redforda odaju mu počast ne samo kao velikom umetniku, već i kao predanom porodičnom čoveku. Nakon vesti o smrti oskarovca, koji je preminuo u 90. godini, društvene mreže preplavile su dirljive uspomene i nikad ranije viđene fotografije koje svedoče o njegovoj ljubavi prema porodici.

Posveta unuka Konora

Redfordov unuk Konor Šloser na svom Instagramu podelio je niz fotografija koje prikazuju njihove zajedničke trenutke iz detinjstva - od jahanja konja do igre golfa. Novije fotografije prikazuju 33-godišnjeg Konora sa dedom u kasnijim godinama, kako zajedno uživaju u obroku ili poziraju zagrljeni.

„Svetu je bio veći od života, ali svojoj porodici, bio je jednostavno to... porodica“, napisao je Konor, sin Redfordove ćerke Šone. „Počivaj u miru, deda. “ Takođe je zamolio pratioce da mu pošalju svoje omiljene priče o dedi kako bi mogao da ih prikupi.

Emotivno sećanje unuke Lene

Njegova rođaka Lena Hart Redford, ćerka Redfordovog pokojnog sina Džejmsa, takođe se oglasila na Instagramu. Podelila je fotografije na kojima kao devojčica jaše konja sa dedom, kao i jednu snimljenu na filmskom setu. Posebno dirljiva je fotografija na kojoj su ona, njen otac Džejms i deda Robert zajedno.

Uz jednu sliku na kojoj kao dete nosi Kangol kapu, baš kao i njen deda, Lena je napisala: „Toliko me je toga naučio... Svi smo nosili Kangol.“ Podelivši fotografiju svog oca i dede na konjima, dodala je emotivnu poruku: „Tata i deda. Osećam se kao da jašu sjajne konje u raju.“

Porodično nasleđe

Robert Redford je nadživeo svoja dva sina: Džejmsa, koji je preminuo 2020. godine od raka u 58. godini, i Skota, koji je preminuo od sindroma iznenadne dojenačke smrti samo dva meseca nakon rođenja 1959. godine. Iza sebe je ostavio suprugu Sibilu Zagars Redford, ćerke Šonu i Eimi, kao i sedmoro unučadi.

