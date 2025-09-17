"Udala sam se sa zujalicom na zadnjici" Vedrana Rudan čula da su Šaneri iz Čačka dali čitulju za Armanija, pa otkrila detalje iz mladosti
Na svojoj zvaničnoj veb stranici, hrvatska književnica Vedrana Rudan objavila je novu kolumnu pod nazivom „Armani moje mladosti“, inspirisanu odlaskom poznatog modnog kreatora, ali i sopstvenim sećanjima probuđenim nekrologom.
Sve je počelo, piše Rudan na sajtu rudan.info, kada su čačanski čendleri objavili čitulju za Armanija na srpskom i italijanskom jeziku, potpisan ćirilicom. Upravo taj detalj ju je vratio u četrdesete godine.
„Udala sam se u Armaniju“
U tom periodu, kupila je dve Armanijeve jakne od riječkih čendlera, a za venčanje je nosila crno odelo poznatog kreatora.
„Momak mi je dao popust jer je još uvek imalo zujalicu. Obilazila sam prodavnice u Rijeci, ali prodavačice nisu htele ili nisu mogle da ga skinu. Tako sam se udala - sa zujalicom na zadnjici“, piše Rudan.
Takođe je prisustvovala jednom posebnom događaju - njihov prijatelj, sudija okružnog suda, trebalo je da položi zakletvu u Zagrebačkom saboru. Imao je ograničena sredstva za plaćanje, pa su mu kupili Armani odelo.
„Gledali smo prenos uživo. Vrisnula sam od smeha dok se naš sudija zakleo u svoju domovinu da će biti pošten, obučen od glave do pete u ukradenu odeću“, prisetila se spisateljica.
„Sveti Petar i Armani“
Kada ju je muž pitao zašto se smeje, odgovorila je rečima kojih se i danas seća: „Sudije i lopovi se mole istom Bogu.“
Njena prijateljica, koju opisuje kao jedinu poštenu osobu u grupi, više nije živa. Rudan ga zamišlja na nebu, kako hvali njegovo odelo Svetom Petru na vratima raja, a on odgovara: „Armani.“
Dodaje duhovitim tonom da se sama nikada ne bi usudila da stane pred Svetog Petra u Armaniju. „Moj muž mi je pokazao najnoviju pidžamu iz Lidla. Sveti Petar je poslednja osoba koju želim da impresioniram“, piše ona.
„Armani za unuku i hrvatsku politiku“
Međutim, on nema planove da baca svoje komade. Sakoe i odela će ostaviti svojoj unuci, možda će joj, kaže, jednog dana poslužiti kada bude položila zakletvu kao predsednica Hrvatske.
„Zašto da ne? Kada se ženiš, moraš imati nešto staro, a kada ulaziš u hrvatsku politiku, obavezno moraš imati nešto ukradeno“, zaključio je Rudan.
