Na svojoj zvaničnoj veb stranici, hrvatska književnica Vedrana Rudan objavila je novu kolumnu pod nazivom „Armani moje mladosti“, inspirisanu odlaskom poznatog modnog kreatora, ali i sopstvenim sećanjima probuđenim nekrologom.

Sve je počelo, piše Rudan na sajtu rudan.info, kada su čačanski čendleri objavili čitulju za Armanija na srpskom i italijanskom jeziku, potpisan ćirilicom. Upravo taj detalj ju je vratio u četrdesete godine.

„Udala sam se u Armaniju“

U tom periodu, kupila je dve Armanijeve jakne od riječkih čendlera, a za venčanje je nosila crno odelo poznatog kreatora.

„Momak mi je dao popust jer je još uvek imalo zujalicu. Obilazila sam prodavnice u Rijeci, ali prodavačice nisu htele ili nisu mogle da ga skinu. Tako sam se udala - sa zujalicom na zadnjici“, piše Rudan.

Takođe je prisustvovala jednom posebnom događaju - njihov prijatelj, sudija okružnog suda, trebalo je da položi zakletvu u Zagrebačkom saboru. Imao je ograničena sredstva za plaćanje, pa su mu kupili Armani odelo.

„Gledali smo prenos uživo. Vrisnula sam od smeha dok se naš sudija zakleo u svoju domovinu da će biti pošten, obučen od glave do pete u ukradenu odeću“, prisetila se spisateljica.

„Sveti Petar i Armani“

Kada ju je muž pitao zašto se smeje, odgovorila je rečima kojih se i danas seća: „Sudije i lopovi se mole istom Bogu.“

Njena prijateljica, koju opisuje kao jedinu poštenu osobu u grupi, više nije živa. Rudan ga zamišlja na nebu, kako hvali njegovo odelo Svetom Petru na vratima raja, a on odgovara: „Armani.“

Vedrana Rudan na promociji svoje knjige u Beogradu Foto: ATA images

Dodaje duhovitim tonom da se sama nikada ne bi usudila da stane pred Svetog Petra u Armaniju. „Moj muž mi je pokazao najnoviju pidžamu iz Lidla. Sveti Petar je poslednja osoba koju želim da impresioniram“, piše ona.

„Armani za unuku i hrvatsku politiku“

Međutim, on nema planove da baca svoje komade. Sakoe i odela će ostaviti svojoj unuci, možda će joj, kaže, jednog dana poslužiti kada bude položila zakletvu kao predsednica Hrvatske.

„Zašto da ne? Kada se ženiš, moraš imati nešto staro, a kada ulaziš u hrvatsku politiku, obavezno moraš imati nešto ukradeno“, zaključio je Rudan.

