Slušaj vest

Jedna od najpopularnijih influenserki u Majamiju odlučila je da podnese tužbu protiv svog bivšeg dečka, kolumbijskog pop pevača, zbog navodnog curenja eksplicitnog seks snimka njih dvoje.

Međutim, reakcija pevačice izazvala je burne komentare. On tvrdi da je nevin i da je previše poznat da bi se nosio sa „takvom vrstom pažnje“.

Optužba protiv bivšeg

Izabela Ladera (26) podnela je u ponedeljak tužbu protiv 23-godišnjeg pevača Bilea u okrugu Majami-Dejd, tvrdeći da je on odgovoran za širenje pornografskog snimka bivšeg para, koji se „širio kao požar“ na mreži.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

1/5 Vidi galeriju Izabela Ladera i Bile u centru su skandala zbog curenja eksplicitnog snimka Foto: Jan Kolodziej/ZUMA Press Wire/Sh / Shutterstock Editorial / Profimedia, Giorgio Viera / AFP / Profimedia, Sergi Alexander / Getty images / Profimedia

„Video je postao viralan, i za Laderu je svet stao“, navodi se u tužbi, opisujući trenutak kada je otkrila da je snimak procureo 7. septembra kao „šokantan“.

Ladera, koja ima 6,5 miliona pratilaca na Instagramu i još 5,6 miliona na TikToku, rekla je da su jedini ljudi koji su ikada imali video bili ona i Bile. Pošto je Ladera obrisala svoje kopije i nikada ih nije podelila, zaključila je da je pevačica jedini mogući izvor curenja informacija.

„Duboko sam povređena. Intiman i privatan trenutak je objavljen bez mog pristanka, u jednom od najsurovijih činova izdaje koje sam ikada doživela“, napisala je Ladera na Instagramu. „Taj video je bio u rukama samo dve osobe: mene i njega.“

Odgovor pevača

Bile, čije je pravo ime Brendon de Hesus Lopez Orosko, kategorično je negirao optužbe, rekavši da nema potrebu za pažnjom koju bi seks snimak mogao da privuče.

Izabela Ladera i Bile Foto: Sergi Alexander / Getty images / Profimedia

„Njegova umetnička karijera i međunarodni ugled isključuju bilo kakvu potrebu ili interesovanje za takve događaje“, navodi se u saopštenju koje su na društvenim mrežama objavili njegovi advokati (kasnije obrisano).

– Kategorički odbacujemo širenje intimnih video snimaka na društvenim mrežama i digitalnim platformama koji krše privatnost i dostojanstvo onih koji su u to uključeni – dodaju Bileovi advokati.

Kako je sve počelo

Par je počeo da se zabavlja 2023. godine, dok su oboje raskidali dugoročne veze, navodi se u tužbi. Snimali su svoje intimne trenutke „na Bileov zahtev“ kako bi ih podelili jedno sa drugim.

„Ladera nikada nije mislila da će snimak biti podeljen, a kamoli objavljen“, navodi se u tužbi. „Nije imala pojma da će poverenje jednog dana biti narušeno.“

U maju 2024. godine, dok su još bili zajedno, Ladera je rekla Bileu da je obrisala svoje snimke i zamolila ga da učini isto, ali je on odbio i, prema tužbi, „doveo je u pitanje njeno poverenje“.

Njihova veza se pogoršala tokom sledeće godine — Bileova bivša žena je navodno delila snimke iz njegovog telefona sa porukama koje je slao Laderi dok su bili u braku. Par se razišao u martu 2025. godine.

Bonus video: Mladoženja pustio eksplicitni snimak mlade na svadbi