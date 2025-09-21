Slušaj vest

Nakon Havaja, Italije i Tajlanda, popularna HBO serija "Beli lotos" za svoju četvrtu sezonu ponovo se vraća u Evropu, a ovoga puta radnja će biti smeštena u Francuskoj. Ovo je prvi put da se serija vraća na isti kontinent, a obožavatelji već nestrpljivo nagađaju o novim zapletima.

Foto: ©2025 Home Box Office, Inc. All rights reserved

Potvrđeno: Radnja se seli u Francusku

Vest su nezavisno jedno od drugog potvrdili glumica Parker Pouzi i izvršni direktor HBO-a Kejsi Blojs tokom dodele Emi nagrada 14. septembra. Pouzi je u razgovoru za E! naizgled slučajno otkrila informaciju. "Majk je sada na jugu Francuske, tako da će tamo biti četvrta sezona", izjavila je i dodala: "Nemam pojma hoću li biti u njoj."

Nešto kasnije iste večeri, Blojs je za "Deadline" i zvanično potvrdio: "Definitivno je Francuska, ali detalji i lokacija tek treba da budu određeni."

Foto: ©2025 Home Box Office, Inc. All rights reserved

Rivijera ili ipak snežni Alpi?

Budući da HBO za snimanje serije koristi luksuzne hotele lanca "Four Seasons", u Francuskoj postoje tri potencijalne lokacije: jedna u Parizu, jedna na Francuskoj rivijeri i jedna u francuskim Alpima. Iako se najviše nagađa o hotelu "Grand-Hôtel du Cap-Ferrat" na rivijeri, s obzirom na to da je autor serije Majk Vajt viđen u blizini, mnogi se nadaju da još uvek postoji šansa za prvu zimsku sezonu "Belog lotosa".

Foto: ©2025 Home Box Office, Inc. All rights reserved

Šta kaže autor serije?

Kejsi Blojs potvrdio je da Vajt trenutno radi na scenariju, ali sam autor još nije otkrio detalje. Ipak, u jednom ranijem intervjuu je nagovestio promenu.

"Želim da se malo distanciram od ‘talasa koji se razbijaju o stene’ vokabulara", rekao je Vajt za HBO Max nakon završetka treće sezone. Možda to znači da nada za snežnom avanturom ipak nije izgubljena, a Parker Pouzi bi trebalo da pripremi svoje skijaško odelo.

Video: Eksperti o odluci produkcije da Miloša Bikovića ne angažuju u seriji "Beli lotos"