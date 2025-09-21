Konačno otkrivena nova lokacija za četvrtu sezonu serije "Beli lotos": Vraća se u Evropu, a evo u koju zemlju
Nakon Havaja, Italije i Tajlanda, popularna HBO serija "Beli lotos" za svoju četvrtu sezonu ponovo se vraća u Evropu, a ovoga puta radnja će biti smeštena u Francuskoj. Ovo je prvi put da se serija vraća na isti kontinent, a obožavatelji već nestrpljivo nagađaju o novim zapletima.
Potvrđeno: Radnja se seli u Francusku
Vest su nezavisno jedno od drugog potvrdili glumica Parker Pouzi i izvršni direktor HBO-a Kejsi Blojs tokom dodele Emi nagrada 14. septembra. Pouzi je u razgovoru za E! naizgled slučajno otkrila informaciju. "Majk je sada na jugu Francuske, tako da će tamo biti četvrta sezona", izjavila je i dodala: "Nemam pojma hoću li biti u njoj."
Nešto kasnije iste večeri, Blojs je za "Deadline" i zvanično potvrdio: "Definitivno je Francuska, ali detalji i lokacija tek treba da budu određeni."
Rivijera ili ipak snežni Alpi?
Budući da HBO za snimanje serije koristi luksuzne hotele lanca "Four Seasons", u Francuskoj postoje tri potencijalne lokacije: jedna u Parizu, jedna na Francuskoj rivijeri i jedna u francuskim Alpima. Iako se najviše nagađa o hotelu "Grand-Hôtel du Cap-Ferrat" na rivijeri, s obzirom na to da je autor serije Majk Vajt viđen u blizini, mnogi se nadaju da još uvek postoji šansa za prvu zimsku sezonu "Belog lotosa".
Šta kaže autor serije?
Kejsi Blojs potvrdio je da Vajt trenutno radi na scenariju, ali sam autor još nije otkrio detalje. Ipak, u jednom ranijem intervjuu je nagovestio promenu.
"Želim da se malo distanciram od ‘talasa koji se razbijaju o stene’ vokabulara", rekao je Vajt za HBO Max nakon završetka treće sezone. Možda to znači da nada za snežnom avanturom ipak nije izgubljena, a Parker Pouzi bi trebalo da pripremi svoje skijaško odelo.
