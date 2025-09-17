Slušaj vest

Minja Subota preminuo je na današnji dan u 82. godini posle duge i teške borbe sa opakom bolešću.

Iza sebe je ostavio brojne pesme i najgledaniju emisiju u bivšoj Jugoslaviji "Muzički tobogan“, koji je pomogao deci da upoznaju naše najistaknutije pesnike i uz poznate kompozitore stvore preko dve stotine pesama koje su interpretirali naši najpopularniji vokalni solisti: Zdravko Čolić,Oliver Dragojević, Đorđe Balašević, Bajaga, ali i u kojem su se proslavile brojne zvezde.

Minju su svi znali samo kao Minju, ali njegovo pravo ime bilo je Milan.U velikoj životnoj priči koju je dao za Kurir, 2020. godine, dana otkrio je kako je dobio nadimak i ko mu ga je dao.

- Zovem se Milan Subota, a rođen sam u utorak, i to 8. novembra 1938. godine u Sarajevu. Otac Ante Subota i majka Desanka dali su mi ime Milan. Retko ko će me posle oslovljavati s Milan, već po nadimku Minja, koji sam dobio od roditelja kao dečak. Mnogi su decu kasnije i nazivali Minja zbog „Tobogana“. Istu sudbinu je doživeo i moj stariji brat Aleksandar, koga će celog života zvati Saša, rekao je Minja tada za Kurir.

- Familija Subota je srpska pravoslavna porodica iz Petrovog Polja u Dalmaciji, a živela je tamo više od 600 godina. Moj otac je poreklom iz Drniša, a rođen je i živeo je u Splitu. Nakon završenih studija elektrotehnike u Beogradu, on se venčao s mojom majkom Desankom Piljom iz Sarajeva, objasnio je i svoje poreklo.

Podsetimo, legendarni Milan Minja Subota preminuo je 17. septembra 2021. godine. U braku je bio sa Brankom Jeremić Subotom sve dok ga, 2018. godine, nije zauvek napustila. Koliko mu je njena smrt teško pala, Minja nikada nije krio.

- Najviše me je u životu pogodila smrt supruge Branke. Sad će biti dve godine otkako je nema. Mi smo bili kao jedno. Prijatelji su mi odmah priskočili u pomoć. Tugu lečim radom i putovanjima. Korona me je zaustavila, iskren je bio Minja za Kurir, 2020. godine.

