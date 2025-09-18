Kim Katral se pojavila na minut u seriji And just like that i imala je posebne uslove

Poznata glumica Kim Katral, iako retko izlazi u javnost sa svojim partnerom, Raselom Tomasom, uvek izazove pažnju kada se zajedno pojave. Par je sinoć prisustvovao ekskluzivnom događaju modne kuće Jimmy Choo u Londonu, i privukao sve poglede.

Elegantna i u 69. godini – Kim oduševila izborom haljine

Katral je za ovu priliku odabrala haljinu midi dužine, kojom je savršeno istakla svoju vitku figuru. Iako inače preferira haljine koje otkrivaju njene zategnute noge, ovog puta se odlučila za nešto svedenije — ali je i dalje plenila elegancijom.

Bez sumnje, glumica je ponovo pokazala da stil i šarm ne poznaju godine, a mnogi komentarišu da je "prevarila vreme i izgleda sjajno".

Ljubav bez buke – ko je Rasel Tomas?

Kim i Rasel su zajedno već gotovo deset godina, ali svoj odnos žive daleko od očiju javnosti. Tomas je 14 godina mlađi od nje, a upoznali su se 2016. godine dok je radio kao tonski inženjer na BBC-u.

- Bio je glumac. Imao je neverovatno zanimljiv život i stvarno je živeo po svojim pravilima. Pomalo je buntovnik, što volim. Zajedno smo skoro 10 godina. I odlično se provodimo. Jednostavno se toliko zabavljamo, rekla je glumica u intervjuu za Times.

Njene reči o ljubavi: "Vredelo je čekati ga"

Iako se trudi da svoj privatni život drži dalje od tabloida, Kim ne krije koliko joj znači partner s kojim deli deceniju. U ranijem razgovoru za People, glumica je rekla:

Kim Katral i Rasel Tomas na Nedelji mode u Londonu Foto: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Vrlo mi je prijatno u njegovom društvu. On je vatren i ima opak smisao za humor. I prijatan je za oči! Volim ga, i vredelo je čekati ga.

Tri braka iza nje

Kim Katral iza sebe ima tri braka. Prvi put se udala za Larija Dejvisa (1977–1979), zatim za Andreu J. Lajona (1982–1989), a treći brak sa Markom Levinsonom trajao je od 1998. do 2004. godine.

Ipak, čini se da je tek sada, u vezi sa Raselom, pronašla mir, stabilnost i ljubav koja traje.

