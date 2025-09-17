Slušaj vest

Jedna od najvećih svetskih muzičkih zvezda, Bijonse, nedavno je napunila 44 godine i tim povodom se pojavila u izdanju koje je istovremeno oduševilo i iznenadilo njene obožavaoce. Nakon kraće medijske tišine, pevačica je pokazala da je i dalje kraljica stila — i to u izdanju koje se ne zaboravlja lako.

Povratak glamuru starog Holivuda

U poslednjih nekoliko godina Bijonse je eksperimentisala sa modom — od kaubojskih šešira i scenskih autfita do modernih glam kombinacija. Ali sada je odlučila da se vrati klasičnom holivudskom glamuru, i to na svom Instagram profilu, gde je objavila fotografiju koja je privukla veliku pažnju.

- Hvala vam puno na ljubavi povodom mog rođendana. Zahvalna sam Bogu na još jednoj godini. Mir i ljubav, napisala je u objavi.

"Gola moda", ali na Bijonsin način

Trend koji već neko vreme dominira svetskim crvenim tepisima — takozvana "gola moda" — nije zaobišao ni Bijonse. Ipak, kao i uvek, ona mu je dala lični pečat. Za ovu priliku odabrala je provokativnu bordo haljinu, kreiranu tako da deluje kao spoj korseta i veša, a pri tom zadržava notu elegancije. Haljina prati liniju tela, dok se dramatičan čipkani šlep vuče po podu, dodajući notu teatralnosti.

Detalji koji su činili razliku

Stajling je upotpunjen crnim sandalama sa otvorenim prstima, a zanimljivo je da nije nosila nikakav nakit, kako bi u potpunosti došla do izražaja sama kreacija. Umesto nakita, odlučila se za čipkaste rukavice u istoj bordo nijansi. Posebnu pažnju privukao je krzneni kaputić, koji je ležerno nosila preko ruku — još jedan omaž glamuru starih diva.

Oduševljenje, ali i iznenađenje fanova

Mnogi pratioci su komentarisali da Bijonse izgleda bolje nego ikad i da joj godine ništa ne mogu. Ipak, bilo je i iznenađenih, posebno zbog smelog kroja haljine otpozadi, koji je dodatno naglasio njenu figuru.

Bilo da se radi o scenskom nastupu, pojavljivanju na crvenom tepihu ili privatnoj proslavi, jedno je sigurno — Bijonse nikada ne prolazi neprimećeno.

