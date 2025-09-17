"Oni su stvorili najmoćnije gangstersko carstvo" Divlje devesete godine u najskupljoj ruskoj priči: Ovo je tajna serije koja decenijama hipnotiše publiku
"Sašina ekipa", jedna od najboljih serija svih vremena iz Rusije, obavezno je štivo za sve one koji žele da se upoznaju s burnim razdobljem ruske istorije, poznatim kao "divlje devedesete". Serija donosi priču o četvorici prijatelja koji su zajedno odrasli i poslovali, a koje neplanirano ubistvo odvodi na put kriminala, pretvarajući ih u bandu.
Radnja počinje 1989. godine kada se dešava pad "Berlinskog zida", koji je izazvao tektonske promene u celom svetu, naročito u Evropi, i najavio raspad komunističkih država SSSR-a, Jugoslavije i Čehoslovačke. Burne devedesete u Rusiji posle raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine i život četvorice prijatelja u tom nemirnom dobu centralna su tema ove legendarne ruske serije.
Saša, Kos, Pčela i Fil su slučajno izvršili ubistvo i stvorili najmoćnije gangstersko carstvo u Rusiji. Likom šarmantnog zločinca, koji je kreiran u ovoj seriji, bili su oduševljeni muškarci i žene, pa čak i deca.
"Sašina ekipa" je postala hit čim se pojavila 2002. godine, što dokazuje i veoma visoka ocena na sajtu IMDb. U tom trenutku je bila najskuplja ruska serija (200.000 dolara po epizodi). U Srbiji je emitovana pre više od decenije i izazvala opšte oduševljenje publike, ali nikada nije dočekala repriziranje, sve do sada.
Sašina ekipa (ruski naziv je Brigada), je ruska kriminalistička mini-serija koja je za kratko vreme postala veoma popularna i dobila odlične kritike. Brigada je grupa od četvoro prijatelja koji su odrasli zajedno i formirali najmoćniju bandu u Moskvi.
neplanirano ubistvo promenilo. Sada su im životi u opasnosti i nema povratka.
Ova serija prati priču ovo četvoro ljudi od 1989. do 2000. godine, uglavnom se držeći vođe grupe, Saše Belova, koga igra fantastični Sergej Bezrukov.
Srpska publika je godinama tražila da se ova čuvena ruska serija ponovo emituje kod nas, a forumi i društvene mreže preplavljeni su komentarima vezanim za "Sašinu ekipu".
"Ja sam oduševljen ovom serijom. Mislim da, posle italijanske "Hobotnice", ona vraća nadu nama, ljubiteljima dobre, realne serije."
"Odlična serija, šteta što je završetak takav da se ne može očekivati nastavak. Realni, doduše i ublaženi prikaz transformacije ruskog društva tokom devedesetih, odlična glumačka ekipa i muzika."
"I ja sam je gledala ranije, odlična je, nadam se da će je reprizirati kad-tad."
"Strava serija, jedna od najboljih. Bolja mi je od većine zapadnih serija o mafiji, ima onaj ruski šmek, odlično", samo su neki od komentara.
