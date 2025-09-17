Slušaj vest

Serija "Sulejman Veličanstveni" osvojila je srca publike širom sveta, a sada je dostupna i gledaocima Kurir televizije svakog dana u 20.50. Ljubavna priča vladara i šarmantne sutanije Hurem prikovala je gledaoce za ekran, a pravi potres dogodio se kada je Mejrem Uzerli, koja je tumačila njen lik napustila seriju.

Spekulisalo se dugo o razlozima za napuštanje, a poznati turski producent Timur Savdži, tvorac hit serije "Sulejman Veličanstveni", govorio je o kontroverznom odlasku Merjem Uzerli iz serije. Glumica, koja je igrala Hurem Sultaniju, naglo je prekinula snimanje 2013. godine zbog onoga što je sama nazvala sindrom hronične iscrpljenosti – i vratila se u Nemačku.

Savdži je naglasio da je njen odlazak bio potpuno neočekivan i da ga smatra nedostatkom poštovanja prema ostatku ekipe i šarmantnom šalom, ali neprimerenom profesionalnom odlukom.

– Merijem je odlučila da napusti seriju, što je i mene iznenadilo. Njene kolege i pokušaji drugih da je ubede u suprotno nisu promenili njenu odluku. Rekao sam – 'Gotovo je'. Nije bilo povratka“, rekao je Savdži gostujući kod Simge Fistikoglua u Jutjub programu „Hajat Okulu“.

Reakcija ekipe

Pelin Karahan, takođe je komentarisala situaciju:

- To nije bio pravi potez. Nije bilo prijatno za one od nas koji smo ostali. Svi smo se našli u teškoj situaciji tokom tog perioda. Timur je već dao jasne i neophodne izjave - rekla je Karahan.

Kada je Hurijet prvi put objavio da Merjem Uzerli napušta seriju, naslov je glasio: „Hurem je iscrpljena“ (23. maj 2013). Od tada je termin tükenmişlik sendro postao široko poznat i u Turskoj i na međunarodnom nivou, ulazeći u svakodnevni rečnik kao termin za psihološku iscrpljenost.

Šta je sindrom sagorevanja

Reč je o vrlo ozbiljnom mentalnom i fizičkom problemu koji počinje naizgled bezazlenim simptomima kao što su gubitak entuzijazma i energije, zamor, neodređeni bolovi, a potom se pretvara u hroničan stres praćen nesanicom, glavoboljom, visokim pritiskom, padom imuntiteta, poremećajima koncentracije, depresijom, napadima panike, piše Mondo.

Više nije mogla da izdrži ogroman pritisak i jednostavno je otišla.

Snimanje serija traje ceo dan, što zahteva vojničku disciplinu i dobru samokontrolu. Međutim, Merjem je na kraju, ali i na vrhuncu popularnosti, došla do tačke pucanja.

Sve se odrazilo i na njen ljubavni život – raskinula je veridbu dok je bila u drugom stanju, a pričalo se i da je pokušala da izvrši samoubistvo skokom sa terase.

