Kardi Bi

Popularna reperka i hitmejkerka “I Like It”, Kardi Bi (32), otkrila je u emisiji CBS Mornings emitovanoj u sredu, 17. septembra, da je trudna i da će beba stići pre početka njene velike turneje u februaru.

“Čekam bebu sa svojim dečkom, Stefonom Digsom”, rekla je voditeljki Gejl King u unapred snimljenom intervjuu.

Na čestitke Kingove, reperka pravog imena Belkalis Almansar zahvalila je i dodala da je ispunjena uzbuđenjem.

“Presrećna sam”, rekla je. “Osećam da sam u dobroj životnoj fazi. Osećam se veoma snažno i moćno jer uspevam da obavim sav posao – dok istovremeno stvaram novi život.”

Reperka je u nastavku razgovora otvoreno govorila o svojoj vezi.

"Ja i moj čovek smo ogromna podrška jedno drugome. Na sličnom smo nivou u karijerama,“ ispričala je.

"Mislim da smo zaista sjajni u onome što radimo i među najboljima. Oboje razmišljamo isto: ‘Da, ti si jedan od najvećih, ali šta je sledeće? Šta opet radimo? Moramo to da uradimo ponovo, stalno.’ Nikada se ne uljuljkamo u uspeh – uvek guramo dalje. To je jednostavno ono što jesmo.“

Diggs, 31-godišnji NFL igrač koji nastupa za New England Patriots, čini da se Cardi oseća „sigurno“, kako emotivno, tako i fizički. „Vidite koliki je on,“ našalila se.

"On me jednostavno čini sigurnom, samopouzdanom i jakom,“ dodala je.

"Pre samo dve nedelje imala sam pravi napad panike. Plakala sam, plakala i plakala, jer sam postajala sve nervoznija oko izlaska albuma. Ljudi su me jako napadali – znate kako je, nekad vas vole, nekad vas mrze. Govorili su jako ružne stvari o meni.“

"Tada sam pomislila: ‘Evo zašto ne izdajem muziku.’ To je moja umetnost i nešto čemu sam posvetila mnogo vremena, i kada ljudi to razore kritikama, to boli i slama te,“ ispričala je. „A on mi je rekao: ‘Devojko, saberi se.’ … Osećaj sigurnosti i samopouzdanja daje ti snagu kao da možeš da osvojiš ceo svet.“