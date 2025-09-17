Slušaj vest

Popularna muzička zvezda Rijana uskoro će po treći put postati majka, a obožavaoci širom sveta s nestrpljenjem prate svaki njen potez u ovoj posebnoj životnoj fazi. Ova informacija ne bi bila toliko iznenađujuća da pevačica u svojoj najnovijoj objavi nije poslala, po svemu sudeći, prilično jasan nagoveštaj o polu bebe.

Naime, Rijana je pozirala za naslovnicu poznatog magazina Hommegirls, otkrivajući trudnički stomak u stajlingu koji su mnogi protumačili kao suptilnu poruku. Na sebi je imala roze bermude i majicu, dok je ceo editorijal bio osmišljen u nježnim roze tonovima. Upravo taj detalj podstakao je fanove da poveruju da ovog puta čeka – devojčicu.

- Sa mojom sledećom modnom ikonom, napisala je Rijana u opisu fotografije, aludirajući na bebu koju nosi, i time dodatno "zapalila" društvene mreže.

Godinama priželjkuje ćerkicu

Pevačica već ima dva sina sa partnerom ASAP Rokijem – starijeg Rzu, koji je dobio ime inspirisano legendarnim producentom iz grupe Wu-Tang Clan, i mlađeg Raita. Iako Rijana retko objavljuje porodične trenutke, jasno je da joj je majčinstvo donelo novu dimenziju života. Više puta je govorila o tome koliko je ponosna na svoje sinove i koliko uživa u roditeljstvu.

Ipak, još od prve trudnoće govorila je kako bi volela da ima i devojčicu, pa ne čudi što su fanovi ovu najnoviju objavu doživeli kao simbolično otkrivanje dugo priželjkivanog sna.

Rijana još uvek nije zvanično potvrdila pol treće bebe, ali ako je suditi po stajlingu i poruci koju je poslala, čini se da je "treća sreća" zaista došla u roze pakovanju.

