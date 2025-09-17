Slušaj vest

Kelvin Evans uhapšen je u utorak 16. sptembra zbog , zbog kršenja uslovne kazne od 26. avgusta. Prema zatvorskim zapisima do kojih je došao PEOPLE, protiv njega je podignuta optužnica za ulazak u automobil Bijonsinog koreografa s namerom krađe ili počinjenja krivičnog dela

Evans je osumnjičen da je 8. jula provalio u džip koreografa Kristofera Granta i igrača Diandra Blua, saradnika Bijonse, i ukrao više predmeta — među kojima i fleš disk sa neobjavljenom muzikom pevačice, planovima budućih koncerata i set-listama. Automobil je bio parkiran u garaži kompleksa Ajla u Atlanti, neposredno pre pevačicinog nastupa u sklopu turneje Cowboy Carter.

Prema policijskom izveštaju, sa automobila su takođe nestali dizajnerske naočare, garderoba, dva kofera, laptopovi i slušalice AirPods Max. Policija je potvrdila da hard diskovi još nisu pronađeni.

Kamere u garaži zabeležile su vozilo korišćeno tokom krađe — Hyundai Elantra 2025. godište sa tablicama Džordžije. Vlasnica vozila je policiji rekla da je automobil tog jutra iznajmila svojoj majci, a da je njen ujak, Kelvin Evans, kasnije zatražio da ga pokupi. Tvrdila je da je Evans rekao da će koristiti auto pet minuta, ali ga je zadržao pola sata.

Po povratku, navodno je tražio od bratanice da se nađe kod njihove tetke na Henka Erona Drajvu kako bi ostavio četiri crne torbe. Snimci nadzora prikazuju Evansa, njegovu bratanicu i jedno dete kako iznose torbe iz automobila. Nakon toga, Evans je vratio vozilo, stavio jednu torbu u gepek i otišao biciklom.

Prema zatvorskim podacima, Evans je u pritvoru u okrugu Fulton uz kauciju od 20.000 dolara. Evidencija pokazuje da ima bogatu kriminalnu prošlost koja datira još od 2002. godine, uključujući hapšenja zbog oružane pljačke, napada s otežavajućim okolnostima i provala u automobile.