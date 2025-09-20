Slušaj vest

Leonardo Dikaprio odao je počast glumačkoj legendi Robertu Redfordu na londonskoj premijeri svog novog filma, izjavivši kako je filmska industrija "izgubila apsolutnu legendu". Redford je umro u utorak u 89. godini u svom domu u Juti.

Dikaprio (50) je s velikim poštovanjem govorio o zvezdi filma "Buč Kesidi i Sandens Kid" tokom londonske premijere filma "Jedna bitka za drugom".

Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Omaž filmskom velikanu

"Vrlo tužna vest, vrlo tužan dan. Izgubili smo apsolutnu legendu u našoj industriji. Divim mu se ne samo zbog njegovog rada kao glumca, već i kao reditelja s filmom 'Kviz'", rekao je Dikaprio.

"Večeras imamo film koji premijerno prikazujemo, koji je na mnogo načina politički triler, a on je bio taj koji je stvorio temelj za sve to, s filmovima 'Svi predsednikovi ljudi' i 'Tri dana Kondora'", dodao je. "Ali više od svega, bio je strastveni zagovornik zaštite životne sredine. Bio je član NRDC-a (Veća za odbranu prirodnih resursa) poput mene i bio je heroj mnogim ljudima u našoj industriji, uključujući i mene, tako da je to ogroman gubitak."

U galeriji pogledajte fotografije Roberta Redforda iz mladosti:

1/5 Vidi galeriju Robert Redford u mlađim danima Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, THA / Alamy / Profimedia, IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Zvezdana postava na crvenom tepihu

Dugo očekivani Dikaprijev film, koji u bioskope stiže 26. septembra, okupio je impresivnu glumačku postavu na premijeri u Odeon "Luxeu na Leicester Square-u". Crvenim tepihom prošetali su Šon Pen, Benisio del Toro, Tejana Tejlor i nova nada Čejs Infiniti. Brojni obožavatelji okupili su se kako bi videli zvezde filma reditelja i scenaristu Pola Tomasa Andersona.

Novi kandidat za nagrade

Film "Jedna bitka za drugom" izaziva veliko interesovanje još od najave, a označava povratak Andersona nakon hvaljenog filma "Licorice Pizza" iz 2021. godine. Poznat po karakternim dramama poput "Biće krvi" i "Magnolija", od Andersona se i ovoga puta očekuje jak kandidat za sezonu nagrada.

Priča je delimično inspirisana romanom "Vineland" Tomasa Pinčona iz 1990. godine. Anderson je objasnio kako je "ukrao delove koji su mu se zaista svideli", posebno dinamiku oca i ćerke, kako bi stvorio originalni scenario. Dikapriju je ovo prva uloga nakon filma "Ubice cvetnog meseca", dok za Tejanu Tejlor ovo predstavlja još jedan važan korak u karijeri, a za Čejs Infiniti debi na velikom platnu.

Uoči premijere, reditelj Anderson izjavio je da je "oduševljen što će predstaviti film u Londonu", dodavši da je grad oduvek bio "drugi dom za kinematografiju".

Video: Raša Bukvić otkrio kakav je Brus Vilis zapravo