Jedan od najlepših i najtragičnijih ljubavnih parova Holivuda,Mišel Vilijams i Hit Ledžer, spojili su se na snimanju filma Planina Broukbek, a njihova romansa i danas budi emocije kod mnogih. Iako je njihova veza trajala svega nekoliko godina, ostavila je snažan trag – ne samo u njihovim životima, već i u kolektivnom sećanju publike širom sveta.
Ljubav na snimanju: kako je sve počelo
Sudbonosni susret dogodio se 2004. godine, tokom rada na filmu koji će oboma obeležiti karijeru. Hemija između Mišel i Hita bila je vidljiva gotovo odmah, a njihova povezanost brzo je prerasla u ljubav. Godinu dana kasnije, dobili su ćerku Matildu, koja će postati središte njihovog sveta.
Scenaristkinja filma, Dajana Osana, seća se trenutka kada je prvi put primetila kako se među njima rađa nešto posebno:
- U jednoj sceni, Mišel je pala sa sanki i povredila se. Hit ju je pogledao s tolikom nežnoćom da smo svi znali – zaljubio se.
Kraj ljubavi i tragedija koja je usledila
Njihova veza završila se 2007. godine, nakon čega su ostali u prijateljskim odnosima zbog ćerke. Nažalost, samo pet meseci nakon raskida, Holivud je zatekao šokantan gubitak – 22. januara 2008. godine, Hit Ledžer je preminuo u svom stanu u Njujorku, usled slučajnog predoziranja lekovima. Imao je svega 28 godina.
Vest o njegovoj smrti pogodila je milione, ali najviše upravo Mišel, koja je ostala sama da podiže njihovu ćerku. U jednom od retkih osvrta na tu bolnu temu, glumica je izjavila:
- Ništa neće ispuniti tu prazninu jer ono što želimo nazad, ne možemo dobiti. A to je osoba.
Novi početak i život posle tuge
Iako je prošla kroz jedno od najtežih životnih iskustava, Mišel je nastavila dalje, fokusirajući se na majčinstvo i karijeru. Danas živi u Njujorku sa suprugom Tomasom Kajlom, poznatim pozorišnim rediteljem. Par se venčao 2020. godine, a zajedno imaju dvoje dece, dok je treće dete došlo na svet putem surogat majke.
Porodica joj je postala najveći oslonac, a Mišel retko govori o privatnom životu, birajući da čuva intimu daleko od medija.
Uspešna karijera i nepokolebljiva posvećenost porodici
Uprkos životnim izazovima, Mišel Vilijams ostvarila je zavidnu glumačku karijeru. Dobitnica je prestižne nagrade Emi za ulogu u seriji Fosse/Verdon, dok je publiku oduševila i u novijoj seriji Dying For Sex, gde je tumačila emocionalno složenu junakinju Moli.
Ipak, kako kažu njeni bliski saradnici, gluma nikada nije bila važnija od porodice.
- Njeno srce je kod kuće, uz decu i supruga, navode prijatelji glumice.
Sećanje koje traje: Hit Ledžer zauvek deo nje
Prošlo je više od decenije od tragične smrti Hita Ledžera, ali njegovo prisustvo i dalje se oseća kroz njihovu ćerku Matildu. Mišel se trudi da čuva uspomenu na njega i da njegov duh ostane deo njihove svakodnevice.
Dajana Osana, koja je bila svedok početka njihove ljubavi, rekla je: - Zaslužuje sreću. Hit ne bi bio iznenađen njenim uspehom. Bio bi ponosan.
