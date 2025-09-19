Slušaj vest

Popularna turska serija "Sulejman Veličanstveni" od 8. septembra emituje se svakog dana na Kurir televiziji. Kroz ovu popularnu tv sagu gledaoci su imali prilike da vide brojne zanimljivosti sa turskog dvora, ali postoji jedna velika greška koja se odnosi na Srbiju.

Veličanstveni uspon sultana Sulejmana u svom je zamahu prikazan je u ovoj seriji, ali neke istorijske činjenice su veoma iskrivljene i nisu verodostojno prikazane. Svakako najznačajnija istorijska greška iz serije koja se tiče Srbije jeste prikaza Beograda 1521. Samom činu osvajačkog pohoda na Beograd posvećeno je malo minutaže, pa je isti delovao dosta jednostavnije od onoga što je u stvarnosti bilo.

Reč je bila o, u to vreme ugarskom utvrđenju, koje su Turci bezuspešno napadali već 150 godina pre Sulejmana.

Osvajanje Beograda bilo je najveći osmanski pohod do tog vremena, a kako je Ugarska u tom trenutku bila znatno oslabljena, grad je mahom branilo srpsko stanovništvo, a ne ugarsko kako je prikazano u seriji.

Nakon zauzimanja grada, Sulejman u seriji stanovništvu poručuje da ne brinu, jer će Turci oprostiti svima koji mole za milost. U stvarnosti, sve crkve u gradu pretvorene su u džamije, a oko 2.000 srpskih porodica iseljeno je iz Beograda i naseljeno u okolinu Carigrada.

I još jedna činjenica koju u seriji gledaoci nisu imali prilike da vide – prvi osmanski zapovednik Beograda bio je upravo omiljeni Bali-beg koji je postavljen za Smederevskog sandžaka i beogradskog muhafiza.