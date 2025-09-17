Slušaj vest

Rodžer Klimpson, jedan od najpoznatijih televizijskih lica u Australiji, preminuo je u 93. godini života.

Rođen je 18. oktobra 1931. godine u Engleskoj, a u Australiju je emigrirao 1949. godine. Već 1956. godine započeo je svoju medijsku karijeru kao najavljivač, meteorolog i novinar na kanalu 9.

Tokom svoje karijere Klimpson je bio domaćin brojnih popularnih emisija, uključujući "This Is Your Life" i "Australia’s Most Wanted". Takođe je bio voditelj dnevnika.

Rodžer Klimpson
Foto: Yooutube printscreen

Nakon povlačenja iz medija 1998. godine, Klimpson je posvetio svoj život hrišćanskom radiju. Bio je predsednik Hrišćanske radio stanice "Hope 103.2" od 1995. do 2005. godine, gde je ostavio neizbrisiv trag.

Mark Ferguson, suvoditelj 7NEWS Sydney, odao je počast Climpsonu, rekavši da je odrastao gledajući ga na televiziji i da je bio prava legenda ekrana.

(Kurir.rs/Alo)

