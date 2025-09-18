Slušaj vest

Na sam dan ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, Džimi Kimel je putem Instagrama izrazio saučešće i podršku porodici Kirk. Međutim, u svojim kasnijim javnim nastupima, Kimel je o toj temi govorio mnogo oštrije, što je na kraju dovelo do ukidanja njegove emisije.

Nagli prekid snimanja i reakcije javnosti

Sve se odigralo kao u nekoj filmskoj sceni. Dok se Džimi Kimel pripremao za snimanje epizode u sredu uveče, televizijska kuća ABC odlučila je da prekine snimanje i time pokazala da je „poklekla pod pritiskom“ Donalda Trampa, njegove politike i pristalica. Emisija je uklonjena s programa na neodređeno vreme nakon što je Kimel u emisiji izneo svoj stav o ubistvu konzervativnog influensera Čarlija Kirka.

- Čestitam ABC-u što je konačno skupio hrabrost da učini ono što je moralo da se uradi, napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social, a zatim se obrušio i na Džimija Felona i Seta Majersa, nazivajući ih „dva potpuna gubitnika na lažnim vestima NBC-u“ i pozvao NBC da ukine i njihove emisije.

Šta je Kimel zapravo rekao?

Na sam dan Kirkovog ubistva, Kimel je putem Instagrama izrazio saučešće i podršku njegovoj porodici, ali je kasnije, u ponedeljak uveče, u emisiji izneo provokativan komentar koji je izazvao burne reakcije.

- MAGA banda očajnički pokušava da predstavi klinca koji je ubio Čarlija Kirka kao bilo šta drugo osim jednog od njih, rekao je prenosi Tportal.

Ova izjava, koja je jasno aludirala na pokret "Make America Great Again", naišla je na osudu i u nekim političkim i medijskim krugovima.

Reakcije na suspenziju: "Kukavički čin"

Odluka ABC-a o suspenziji emisije Džimija Kimela izazvala je oštre reakcije. Grupe za slobodu govora opisale su je kao kukavički čin. Mnogi kritičari smatraju da ova odluka dodatno pokazuje koliko su televizijske kuće politizovane, i da se komentari o ubistvu konzervativnog aktiviste sankcionišu na najgrublji način. Takođe, istaknuta je i moć kampanja koje pritiskaju poslodavce da kazne zaposlene zbog "neprikladnih" izjava.

FCC preti, ali unutar ograničenja zakona

Predsednik Federalne komisije za komunikacije (FCC), Brendan Kar, nazvao je Kimelove izjave „najbolesnijim mogućim ponašanjem“ i zapretio mogućnošću oduzimanja licenci pridruženim kućama ABC-a. Time je jasno stavio do znanja da će FCC pojačati pritisak na emitere.

Međutim, u razgovoru za CNN, demokratska članica FCC-a, Ana Gomec, objasnila je koje su stvarne ovlasti ove institucije:

- Prvi amandman ne dozvoljava nama, FCC-u, da govorimo emiterima šta mogu da emituju. Videla sam snimak. Nije izneo nikakve neosnovane tvrdnje, već je ispričao šalu – koju neki mogu smatrati čak i vulgarnom – ali to nije ni ilegalno ni dovoljan razlog da se kompanije predaju ovoj administraciji na načine koji krše Prvi amandman. Ovo postavlja opasan novi presedan i kompanije moraju čvrsto stajati protiv svih pokušaja ugrožavanja slobode iz Prvog amandmana.

Tramp ukinuo emisiju Džimija Kimela zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka Foto: Shutterstock

Trampov dugogodišnji sukob sa medijima

Podsetimo, ovo nije prvi put da Donald Tramp ide protiv medijskih kuća. Početkom nedelje podneo je tužbu vrednu 15 milijardi dolara protiv New York Times-a zbog klevete. Ranije je pokretao i više sudskih procesa protiv medija koji su se usudili da ga kritikuju.

