Slušaj vest

Donald Tramp bio je gost na luksuznoj državnoj večeri u dvorcu Vindzor, gde su ga kralj Čarls i kraljica Kamila ugostili uz prisustvo 160 zvanica na svečanosti prepunoj glamura, protokola i vrhunskih ukusa.

Glamurozni banket u dvorani svetog Džordža

Večera je održana u dvorani Svetog Džordža, povodom Trampove posete Velikoj Britaniji. Pripreme su počele čak nedelju dana unapred.

U galeriji pogledajte fotografije sa večere:

Donald Tramp u Vindzor zamku tokom državne posete Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Centralni sto dužine preko 50 metara bio je ukrašen sa:

  • 139 sveća
  • 1.452 komada ručno ulašćenog pribora za jelo
  • cvetnim aranžmanima u ružičastim, žutim i ljubičastim tonovima

Za svakog gosta bilo je postavljeno šest čaša, a razmaci između tanjira mereni su precizno, čak i pomoću specijalnih štapova za postavljanje.

Impresivan jelovnik i simbolični deserti

Jelovnik večere uključivao je:

  • Hladno predjelo: panna cotta od potočarke sa prepelicama i parmezanom
  • Glavno jelo: organska piletina iz Norfolka u sosu od timijana
  • Desert: ledeni sladoledni „bombe” sa vanilom i malinama iz Kenta, uz poširane šljive
  • Ekskluzivna vina i simbolični napici
Donald Tramp u Vindzor zamku tokom državne posete
Donald Tramp u Vindzor zamku tokom državne posete Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Uz hranu je poslužen bogat izbor vina:

  • Wiston Estate 2016. (britanski penušavac)
  • Corton-Charlemagne Grand Cru 2018. (francusko vino)
  • Ridge Vineyards Monte Bello 2000. (američko vino)
  • Pol Roger 1998. (prestižno francusko vino)

Na kraju večeri, servirani su:

  • Warre’s Porto iz 1945. godine, kao simbol Trampovog predsedničkog broja (45. i 47.)
  • Konjak Hennessy iz 1912., godine rođenja njegove majke
  • U čast kraljice Elizabete (Elizabeth): piće iz njene privatne kolekcije – Bowmore Queen’s Cask 1980.
Donald Tramp u Vindzor zamku tokom državne posete
Donald Tramp u Vindzor zamku tokom državne posete Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Specijalan bezalkoholni koktel za Trampa

Iako je Donald Tramp poznat kao potpuni apstinent, za njega je posebno osmišljen koktel bez alkohola takozvani Transatlantski Whiskey Sour sa: aromom dima, marmeladom, penom od pekan oraha, tostiranim marshmallowom u obliku zvezde.

Ovaj napitak simbolizovao je „toplinu logorske vatre” i povezanost između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.

Ko je sve prisustvovao

Svečanoj večeri prisustvovali su kralj Čarls i kraljica Kamila, kao i brojni članovi kraljevske porodice. Neki, poput princa Endrua, nisu prisustvovali zbog skandala ili zdravstvenih razloga.

Gosti su birani na osnovu kulturnih, diplomatskih i ekonomskih veza sa SAD-om. Cela večera bila je savršen spoj protokola, glamura i tradicije, orkestrirana do najsitnijih detalja – sa ciljem da ostavi snažan utisak na goste.

(Kurir.rs/ShowBuzz)

Ne propustitePop kulturaMelanija Tramp sa golim ramenima pred kraljicu: Prva dama SAD odlučila da istakne sve atribute, Donald ne skida osmeh sa lica
Melanija i Donald Tramp
Pop kulturaKejt Midlton zablistala na večeri posvećenoj Donaldu i Melaniji: Jednim detaljem posebnu počast ukazala je kraljici Elizabeti
Kejt Midlton i princ Vilijam
Pop kulturaKejt Midlton načisto Trampa oborila s nogu: Čim ju je ugledao uputio joj slatke reči, čitačica s usana otkrila sve
Trampovi se rukuju sa princom i princezom od Velsa tokom posete britanskoj monarhiji
Pop kulturaTrampovi i kraljevska porodica razmenili skupocene poklone tokom posete: Za Donalda knjiga, za Melaniju broš...
mina AP Chris Jackson.jpg

Bonus video: Kralj Čarls dao 600.000 funti za obnovu Hilandara

KRALJ ČARLS DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Nova šansa za saradnju sa Britanijom ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU! Izvor: kurir televizija