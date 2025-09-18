Slušaj vest

Donald Tramp bio je gost na luksuznoj državnoj večeri u dvorcu Vindzor, gde su ga kralj Čarls i kraljica Kamila ugostili uz prisustvo 160 zvanica na svečanosti prepunoj glamura, protokola i vrhunskih ukusa.

Glamurozni banket u dvorani svetog Džordža

Večera je održana u dvorani Svetog Džordža, povodom Trampove posete Velikoj Britaniji. Pripreme su počele čak nedelju dana unapred.

U galeriji pogledajte fotografije sa večere:

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp u Vindzor zamku tokom državne posete Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Centralni sto dužine preko 50 metara bio je ukrašen sa:

139 sveća

1.452 komada ručno ulašćenog pribora za jelo

cvetnim aranžmanima u ružičastim, žutim i ljubičastim tonovima

Za svakog gosta bilo je postavljeno šest čaša, a razmaci između tanjira mereni su precizno, čak i pomoću specijalnih štapova za postavljanje.

Impresivan jelovnik i simbolični deserti

Jelovnik večere uključivao je:

Hladno predjelo: panna cotta od potočarke sa prepelicama i parmezanom

Glavno jelo: organska piletina iz Norfolka u sosu od timijana

Desert: ledeni sladoledni „bombe” sa vanilom i malinama iz Kenta, uz poširane šljive

Ekskluzivna vina i simbolični napici

Donald Tramp u Vindzor zamku tokom državne posete Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Uz hranu je poslužen bogat izbor vina:

Wiston Estate 2016. (britanski penušavac)

Corton-Charlemagne Grand Cru 2018. (francusko vino)

Ridge Vineyards Monte Bello 2000. (američko vino)

Pol Roger 1998. (prestižno francusko vino)

Na kraju večeri, servirani su:

Warre’s Porto iz 1945. godine, kao simbol Trampovog predsedničkog broja (45. i 47.)

Konjak Hennessy iz 1912., godine rođenja njegove majke

U čast kraljice Elizabete (Elizabeth): piće iz njene privatne kolekcije – Bowmore Queen’s Cask 1980.

Donald Tramp u Vindzor zamku tokom državne posete Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Specijalan bezalkoholni koktel za Trampa

Iako je Donald Tramp poznat kao potpuni apstinent, za njega je posebno osmišljen koktel bez alkohola takozvani Transatlantski Whiskey Sour sa: aromom dima, marmeladom, penom od pekan oraha, tostiranim marshmallowom u obliku zvezde.

Ovaj napitak simbolizovao je „toplinu logorske vatre” i povezanost između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.

Ko je sve prisustvovao

Svečanoj večeri prisustvovali su kralj Čarls i kraljica Kamila, kao i brojni članovi kraljevske porodice. Neki, poput princa Endrua, nisu prisustvovali zbog skandala ili zdravstvenih razloga.

Gosti su birani na osnovu kulturnih, diplomatskih i ekonomskih veza sa SAD-om. Cela večera bila je savršen spoj protokola, glamura i tradicije, orkestrirana do najsitnijih detalja – sa ciljem da ostavi snažan utisak na goste.

Bonus video: Kralj Čarls dao 600.000 funti za obnovu Hilandara