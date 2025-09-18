Trampove u Vindzoru dočekao raskoš: 139 sveća, 1452 ručno ukrašenog escajga, a za večeru i "ptičije mleko"
Donald Tramp bio je gost na luksuznoj državnoj večeri u dvorcu Vindzor, gde su ga kralj Čarls i kraljica Kamila ugostili uz prisustvo 160 zvanica na svečanosti prepunoj glamura, protokola i vrhunskih ukusa.
Glamurozni banket u dvorani svetog Džordža
Večera je održana u dvorani Svetog Džordža, povodom Trampove posete Velikoj Britaniji. Pripreme su počele čak nedelju dana unapred.
Centralni sto dužine preko 50 metara bio je ukrašen sa:
- 139 sveća
- 1.452 komada ručno ulašćenog pribora za jelo
- cvetnim aranžmanima u ružičastim, žutim i ljubičastim tonovima
Za svakog gosta bilo je postavljeno šest čaša, a razmaci između tanjira mereni su precizno, čak i pomoću specijalnih štapova za postavljanje.
Impresivan jelovnik i simbolični deserti
Jelovnik večere uključivao je:
- Hladno predjelo: panna cotta od potočarke sa prepelicama i parmezanom
- Glavno jelo: organska piletina iz Norfolka u sosu od timijana
- Desert: ledeni sladoledni „bombe” sa vanilom i malinama iz Kenta, uz poširane šljive
- Ekskluzivna vina i simbolični napici
Uz hranu je poslužen bogat izbor vina:
- Wiston Estate 2016. (britanski penušavac)
- Corton-Charlemagne Grand Cru 2018. (francusko vino)
- Ridge Vineyards Monte Bello 2000. (američko vino)
- Pol Roger 1998. (prestižno francusko vino)
Na kraju večeri, servirani su:
- Warre’s Porto iz 1945. godine, kao simbol Trampovog predsedničkog broja (45. i 47.)
- Konjak Hennessy iz 1912., godine rođenja njegove majke
- U čast kraljice Elizabete (Elizabeth): piće iz njene privatne kolekcije – Bowmore Queen’s Cask 1980.
Specijalan bezalkoholni koktel za Trampa
Iako je Donald Tramp poznat kao potpuni apstinent, za njega je posebno osmišljen koktel bez alkohola takozvani Transatlantski Whiskey Sour sa: aromom dima, marmeladom, penom od pekan oraha, tostiranim marshmallowom u obliku zvezde.
Ovaj napitak simbolizovao je „toplinu logorske vatre” i povezanost između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.
Ko je sve prisustvovao
Svečanoj večeri prisustvovali su kralj Čarls i kraljica Kamila, kao i brojni članovi kraljevske porodice. Neki, poput princa Endrua, nisu prisustvovali zbog skandala ili zdravstvenih razloga.
Gosti su birani na osnovu kulturnih, diplomatskih i ekonomskih veza sa SAD-om. Cela večera bila je savršen spoj protokola, glamura i tradicije, orkestrirana do najsitnijih detalja – sa ciljem da ostavi snažan utisak na goste.
(Kurir.rs/ShowBuzz)
