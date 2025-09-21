Slušaj vest

Bivša pevačica grupe Spice Girls, a sada modna dizajnerka Viktorija Bekam, zvezda je novog Netfliksovog dokumentarca.

Nakon projekta njenog muža "Bekam" u kojoj je bračni par progovorio o aferi sa Rebekom Los, stiže "Viktorija Bekam", dokumentarac koji će biti objavljen na Netfliksu 9. oktobra.

Danas je objavljen prvi trejler u kojem se pojavljuju i Viktorijini slavni prijatelji, kreator Tom Ford i glumicaEva Longorija, a počinje snimkom same pevačice:

"Ljudi su mislili da sam očajna krava koja se nikada ne smeje. Ali smejem se! Nemojte da se šokirate"

Dok se prikazuju isečci iz vremena kada je bila članica Spice Girls, insistira na tome da "nikada nije zaboravila odakle je došla", i otkriva da je od detinjstva očajnički želela da je ljudi vole.

Trejler se takođe dotiče njene tranzicije iz pop zvezde u modnu dizajnerku, a dizajner Tom Ford priznaje da je mnogi nisu shvatali ozbiljno.

Zvezda serije Očajne domaćice, Eva Longorija, zatim otkriva:

"Svi su je upozoravali: 'Nećeš biti prihvaćena".

Dokumentarac će detaljno prikazati izazove sa Viktorijinim modnim brendom koji nosi njeno ime, pri čemu se Viktorija priseća kako je njen posao bio milionima u minusu, dok Dejvid priznaje da ga je taj dug zabrinuo.

Ipak, Viktorija ističe da joj je porodica prioritet, jednostavno rekavši: "Želim da moja deca i Dejvid budu ponosni na mene".

Trejler se završava emotivnim trenutkom kada Dejvid teši svoju suprugu: "Mogla bi da napraviš tost sendvič sa sirom i šunkom i mi bismo bili ponosni na tebe", nakon čega Viktorija odgovara:

"Budimo iskreni, ne umem baš dobro da napravim ni običan sendvič sa sirom".

