Bivša pevačica grupe Spice Girls, a sada modna dizajnerka Viktorija Bekam, zvezda je novog Netfliksovog dokumentarca.

Nakon projekta njenog muža "Bekam" u kojoj je bračni par progovorio o aferi sa Rebekom Los, stiže "Viktorija Bekam", dokumentarac koji će biti objavljen na Netfliksu 9. oktobra.

Viktorija Bekam Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Danas je objavljen prvi trejler u kojem se pojavljuju i Viktorijini slavni prijatelji, kreator Tom Ford i glumicaEva Longorija, a počinje snimkom same pevačice:

"Ljudi su mislili da sam očajna krava koja se nikada ne smeje. Ali smejem se! Nemojte da se šokirate"

Screenshot 2025-09-18 103524.jpg
Eva Longorija Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Dok se prikazuju isečci iz vremena kada je bila članica Spice Girls, insistira na tome da "nikada nije zaboravila odakle je došla", i otkriva da je od detinjstva očajnički želela da je ljudi vole.

Trejler se takođe dotiče njene tranzicije iz pop zvezde u modnu dizajnerku, a dizajner Tom Ford priznaje da je mnogi nisu shvatali ozbiljno.

Screenshot 2025-09-18 103513.jpg
Tom Ford Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

Zvezda serije Očajne domaćice, Eva Longorija, zatim otkriva:

"Svi su je upozoravali: 'Nećeš biti prihvaćena".

Dokumentarac će detaljno prikazati izazove sa Viktorijinim modnim brendom koji nosi njeno ime, pri čemu se Viktorija priseća kako je njen posao bio milionima u minusu, dok Dejvid priznaje da ga je taj dug zabrinuo.

Ipak, Viktorija ističe da joj je porodica prioritet, jednostavno rekavši: "Želim da moja deca i Dejvid budu ponosni na mene".

Trejler se završava emotivnim trenutkom kada Dejvid teši svoju suprugu: "Mogla bi da napraviš tost sendvič sa sirom i šunkom i mi bismo bili ponosni na tebe", nakon čega Viktorija odgovara:

Screenshot 2025-09-18 103637.png
Dejvid i Viktorija Foto: Printscreen/Youtube/Netflix

"Budimo iskreni, ne umem baš dobro da napravim ni običan sendvič sa sirom".

(Kurir.rs/Mondo)

