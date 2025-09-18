Borila se sa teškom bolešću, brak joj se raspao: Dočekana je na nož kada je postala Hurem, a onda su se srele licem u lice
Poznatu tursku glumicu Vahide Perčin (60) gledaoci su upoznali kroz ulogu sultanije Hurem u poslednjoj sezoni hit serije "Sulejman Veličanstveni", koja se emituje na Kurir televiziji.
Vahide u početku nije bilo lako da se nosi s harizmom Merjem Uzerli (43), koja je "preko noći" na kraju treće sezone napustila seriju i vratila se u rodnu Nemačku. Dočekana je na nož kada se saznalo da će glumiti Hurem, međutim Vahide je maestralno odigrala ulogu, ne pokušavajući da oponaša prethodnicu i dokazala svoje glumačko umeće prikupivši simpatije publike.
Pogledajte u galeriji fotografije Vahide Perčin u ulozi sultanije Hurem:
Merjem i Vahide su se upoznale mnogo godina kasnije, posle završetka "Sulejmana", na snimanju serije "Šakir Pašina dinastija" tokom 2024. godine, gde su obe dobile uloge. Prvi susret bio je veoma emotivan, otkrila je Vahide:
"Zagrlile smo se kao da smo jedna drugoj mnogo nedostajale, iako smo se tada prvi put videle. Ona je veoma draga i vredna žena, jako sam srećna što sam je upoznala. Zaista sam želela da je vidim. Godinama sam je čekala".
Sultanija Hurem ih je spojila na neki poseban način, na višem, duhovnom nivou, pa ni Merjem Uzerli nije štedela na komplimentima:
"Vahide je neverovatna osoba. Mnogo je volim, ima ogromno srce. Prvi susret bio je neverovatno srdačan, a rad sa njom doživela sam kao nagradu".
Pogledajte u galeriji fotografije Merjem Uzerli u ulozi sultanije Hurem:
Perčin je veoma poznata i cenjena turska glumica koja je dokazala svoj talenat u filmovima, serijama i pozorišnim predstavama, a vodi i glumačku školu sa svojim bivšim suprugom, Altanom Gordumom, od kog se razvela 2013. godine. Bivši par je zajedno dobio ćerku Alize (31), koja je završila studije psihologije.
Seriju "Sulejman Veličanstveni" možete gledati na Kurir televiziji od ponedeljka, 8. septembra, radnim danima i vikendom od 20.50 sati.
Ova uzbudljiva istorijska drama govori o vladavini i životu jednog od najvećih turskih, ali i svetskih osvajača u istoriji. Radnja serije je smeštena u XVI veku, kada je sultan sa svojih 26 godina došao na vlast i bio na tronu narednih 46 godina.
Serija koja prati njegov buran život i njegova osvajanja, intrige u haremu, kao i u čitavom dvoru dočarava epohu tog vremena i moćnog Osmanskog carstva.
Sultan Sulejman je bio najznačajniji osmanski vladar koji je učestvovao u mnogobrojnim osvajačkim pohodima po Evropi i Aziji.
Vahide je život uz glumačke uspehe doneo mnoge izazove. Godine 2011. je saznala tešku dijagnozu, rak dojke, a nakon toga je retko želela da daje intervjue.
Ipak, i u najtežim trenucima Vahide je znala da se nasmeši i okupljenim novinarima da nekoliko izjava. Tokom borbe s karcinomom napravila je pauzu u karijeri, ali se veoma brzo vratila snimanjima.
Inače, glumica je 2020. viđena s bivšim suprugom u okrugu Etiler i svi su bili iznenađeni transformacijom jer gotovo da je nisu prepoznali. Na pitanje novinara da li se strašna bolest s kojom se borila pre 10 godina vratila, glumica je to demantovala i objasnila da je s njenim zdravljem sve u redu.
Ovakvo pitanje novinara usledilo je jer se glumica ošišala na kratko, pa je mnoge to asociralo na gubitak kose tokom bolesti.
"U svakom slučaju, prvo se ljudi leče od raka, pa se šišaju, a ne obrnuto, tako da nemate zašto da brinete", rekla je tada Vahide.
