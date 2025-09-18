Slušaj vest

Manekenka Bela Hadid podelila je u sredu na svom Instagramu niz fotografija iz bolničkog kreveta, na kojima se vidi da prima infuziju, što je zabrinulo mnoge njene pratioce. Iako nije otkrila razlog hospitalizacije, poznato je da se godinama bori sa lajmskom bolešću, piše People.

- Žao mi je što uvek nestajem, volim vas, napisala je 28-godišnja Hadid u opisu objave.

Na fotografijama se vidi kako se manekenka odmara u bolničkom krevetu, grli heklanog anđela, jede picu i uživa u pogledu na zalazak sunca i dugu kroz prozor. Podelila je i slike vrta, kao i fotografije porodice i prijatelja koji su je posećivali i igrali karte s njom. Na poslednjoj fotografiji sedi u uglu lifta, mokre kose, držeći šolju kafe.

Podrška porodice i prijatelja

U komentarima su joj se odmah javile sestra i majka. Njena majka, Jolanda Hadid, nazvala ju je borcem.

- Volim te! Nadam se da ćeš se uskoro osećati snažno i dobro, onako kako zaslužuješ, napisala je njena sestra Điđi Hadid .

Podršku joj je pružila i glumica Niki Rid, koja je napisala: - Šaljem ti ljubav, svetlost i pozitivne misli za ozdravljenje.

Dugogodišnja borba sa bolešću

Iako nije poznato zašto je sada hospitalizovana, Hadid je još 2023. godine izjavila da je „napokon zdrava“ nakon više od 100 dana lečenja lajmske bolesti, hroničnog bola i gotovo 15 godina nevidljive patnje.

- Mala ja koja je patila bila bi tako ponosna na odraslu mene što nisam odustala od sebe. Zahvalna sam svojoj mami što je sačuvala sve moje medicinske kartone, što je bila uz mene, nikada me nije napustila, štitila me, podržavala, ali najviše od svega – verovala mi kroz sve ovo, napisala je tada na Instagramu.

Lajmska bolest joj je dijagnostikovana još 2012. godine, zajedno sa majkom Jolandom i mlađim bratom Anvarom. Prvi put je o svojoj borbi sa bolešću javno progovorila 2016. godine.

- Život nije uvek onakav kakvim se čini spolja, rekla je tada, dodavši kako je „najveći izazov bio to što te ljudi procenjuju po tome kako izgledaš, a ne kako se osećaš.“

