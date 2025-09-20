Slušaj vest

Hit serija „The Summer I Turned Pretty“ završila je trećom sezonom, čija je poslednja epizoda emitovana 17. septembra. Gledaoci su od 2022. godine pratili ljubavni trougao između Beli (Lola Tang), Konrada (Christopher Briney) i Džeremaje (Gavin Casalengo), a serija je od prve epizode postigla ogroman svetski uspeh. Osim što je postala hit, život glavnih glumaca se promenio preko noći, naročito 22-godišnjoj Loli Tang.

Dok se neki glumci decenijama bore za uspeh u industriji, njoj je bila dovoljna jedna uloga. Osim što je igrala glavnu ulogu u seriji, postala je zaštitno lice brenda Coach, partnerka American Eagle-a i nova „it“ devojka.

1/4 Vidi galeriju Lola Tang Foto: Sebastien Fremont / Starface / imago stock&people / Profimedia, Thierry le Fouille / Sipa Press / Profimedia, Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ranije je nizala uspehe u pozorištu, a jednu od zapaženijih uloga ostvarila je u mjuziklu Hadestown. Ipak, pre toga bila je potpuno nepoznata. Pre nekoliko godina bila je „obična“ tinejdžerka koja je pohađala srednju školu LaGuardia u Njujorku, istu onu koju su pohađali i Dženifer Aniston, Timoti Šalame, i Niki Minaž.

Lola je odrasla uz oca muzičara i majku glumicu, pa nije čudo što je pohađala umetničku školu specijalizovanu za vizuelne i izvođačke umetnosti. „Stalno sam bila okružena umetnošću i umetnicima“, rekla je Lola za Polyester i otkrila da je svoju prvu predstavu na Brodveju gledala sa samo pet godina.

„Mislim da je to bio ili Kralj lavova ili Mary Poppins. Jedan od onih neverovatnih spektakala koji vas odmah oduševe“, dodala je. Iako je imala veliku ljubav prema pozorištu, Lola je bila veoma stidljivo dete, i tek kao tinejdžerka je počela da razmišlja ozbiljnije o glumi. Tada je otišla na audiciju za adaptaciju predstave Čarobnjak iz Oza i dobila ulogu Limenog čoveka. „Od tog trenutka sam razmišljala – Ovo je to. Ovo je ono čime želim da se bavim“, ispričala je.

U srednjoj školi bila je posvećena i marljiva učenica, a tokom poslednje godine primetio ju je njen sadašnji menadžer. Nakon srednje škole upisala je prestižni Carnegie Mellon School of Drama, ali nije mogla ni da sanja šta će uslediti. Nakon nešto manje od godinu dana na fakultetu i bez mnogo iskustva, dobila je ulogu Beli.

Nakratko je pauzirala studije i 2021. godine otputovala u Severnu Karolinu na snimanje serije. Godinu dana kasnije serija je premijerno prikazana na Amazon Prime-u, a sve ostalo je istorija. „Znala sam da će biti posebna, ali mislim da vas ništa ne može pripremiti na ovako nešto“, rekla je ranije za strane medije. Lola je istakla da joj je bila čast što je „odrastala“ uz Beli, čije su avanture pratili i tinejdžeri i njihovi roditelji.

I mlađi i stariji su pratili priču mlade devojke koja mora da bira između dva brata. Međutim, uz slavu su došli i negativni komentari, naročito od onih koji su se svrstali u „Tim Džeremaja“ ili „Tim Konrad“. Neki glumci su zbog serije dobijali i pretnje smrću, pa su autori serije morali da objave zvanična saopštenja na društvenim mrežama.

„Serija nije stvarna, ali glumci koji igraju likove jesu“, pisalo je ispred video-klipa uz tekst: „Leto kada smo se počeli normalno ponašati na internetu“.

„Mislim da je kod priče sa ljubavnim trouglom jasno da ljudi žele da glavna junakinja završi sa nekim. Kada se ljudi vežu za likove, žele da vide kako će sve da se završi. Zahvalna sam što im je toliko stalo, ali ljudi ponekad mogu biti zastrašujući. Molim vas, nemojte pretiti da ćete nekog ubiti ako nešto ne ide po vašem – obećavam vam, nije toliko ozbiljno“, rekla je Lola za Teen Vogue.

Uprkos negativnim komentarima, Lola je osvojila srca gledalaca širom sveta, a sada priprema i nove projekte. Dobila je uloge u dva horor filma – Forbidden Fruits i The Young People. Osim toga, nazvana je ikonom generacije Z i devojkom sa najboljim modnim stilom.

Iako je ostvarila ogroman uspeh na televiziji, nije zaboravila svoje korene, pa je prošle godine nastupala na Brodveju. „Želim da isprobam sve. Volela bih da nastavim da istražujem različite svetove. Ne znam tačno kako će to izgledati, ali uzbuđena sam što ću saznati“, ispričala je.

Govoreći o novim projektima, Lola kaže da su veoma drugačiji od serije The Summer I Turned Pretty. „Uvek je zabavno kad vas neko želi za određenu ulogu, čak i ako je ono što ste ranije radili potpuno drugačije, jer vide nešto u vama. Bilo mi je baš kul što su uopšte želeli da budem deo toga“, rekla je.

Neki predviđaju Loli još veći uspeh nego što je postigla svojom prvom serijom. Stručnjak za odnose s javnošću Čad Tešeira rekao je da je Lola „u velikoj meri oličenje sledeće velike holivudske zvezde“.

„Ima sve što je potrebno za dugoročni uspeh – talenat, harizmu pred kamerom i onu vrstu bliskosti koja publici daje osećaj da je lično poznaju. Ono što je posebno uzbudljivo kod Lole jeste to što se ne ističe samo jednom ulogom, već to čini na organski i održiv način, što je retkost u industriji koja često teži brzim uspesima. Njena uloga u seriji The Summer I Turned Pretty ju je pozicionirala kao ikonu generacije Z, ali njen potencijal očigledno prevazilazi tinejdžerske drame. Sa novim projektima koji su već u pripremi, Lola je spremna da postane jedna od najtraženijih mladih zvezda Holivuda“, rekao je on.

Čad je takođe istakao da bi Lola uskoro mogla da zarađuje honorare sa šest cifara po ulozi.

(Kurir.rs/Jutarnjilist)

VIDEO: Anica Dobra