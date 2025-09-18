Slušaj vest

Adel je nastupima u Minhenu oborila dva rekorda, prošle godine je zarađivala skoro 26.000 evra dnevno, a onda je odlučila da napravi pauzu od muzičke karijere. Iako joj pauze u karijeri nisu strane, mnogi obožavaoci tada su bili iznenađeni i rastuženi.

Prema novim navodima koje prenosi The Mirror, Adel planira da otkrije svoju istinu kroz jedan veliki novi projekat. Iako je skoro dve decenije na muzičkoj sceni, pevačica je ostala izrazito privatna kada je reč o njenom ličnom životu. Iako su njeni albumi donekle autobiografski i govore o propalim vezama, pevačica, koja sada ima 37 godina, retko pruža obožavaocima pravi uvid u svoj život.

Ipak, izgleda da bi se to moglo promeniti, jer je Adel konačno pristala da napiše autobiografiju. „Uvek je govorila ‘ne’. Sada je konačno spremna i to će biti Adel svojim rečima – izvan naslova i senzacionalizma. Osim što će govoriti o svom usponu na muzičkoj sceni, dotaknuće se i detinjstva i ličnog života“, rekao je izvor.

Ipak, ne radi se samo o autobiografiji – navodno će se nakon pauze pevačica vratiti i muzici, kao i velikoj turneji. „Voli svoj život van reflektora, ali razgovori o novoj turneji, pa čak i novom albumu, već se vode...“, dodao je izvor.

Inače, Adel je na nekim od svojih poslednjih nastupa rekla publici:

„Nećete me videti jako, jako dugo. Držaću vas u srcu sve to vreme dok me ne bude bilo i maštaću o ovim nastupima i svima koje sam imala u poslednje tri godine. Bilo je neverovatno, ali treba mi odmor. Poslednjih sedam godina gradim novi život za sebe i sada želim da ga živim.“

Adel, koja je trenutno na pauzi od muzičke karijere, uživa sa svojim verenikom.

Podsetimo, sportski agent Rič Pol je zaprosio pevačicu u julu, a Adel je to potvrdila na jednom od nastupa u Minhenu u avgustu. Pretpostavlja se da je pevačici trenutno u fokusu venčanje sa Ričom Polom, sa kojim uskoro planira i decu.

„Kad završim sa svojim obavezama i svim nastupima, želim da imam bebu. Želim devojčicu, jer već imam dečaka. Mislim da bi ona mogla biti osoba koju volim najviše na svetu, ali verovatno i mrzim najviše na svetu. Imam osećaj da bi se to moglo desiti“, rekla je tada.

Adel ima sina Anđela sa bivšim mužem Sajmonom Koneckijem. Par se razveo 2019. godine nakon sedam godina braka, a razvod je finalizovan 2021.

Iako mnogi priželjkuju povratak pevačice, ona sama još nije potvrdila svoje predstojeće projekte. Šuška se čak da bi Adel mogla nastupati na poluvremenu Super Boula 2026. godine.

Već je ranije odbila Super Boul, još 2016. godine, kada je izjavila da taj šou „nije o muzici“ i dodala: „Ne igram.“ Ipak, tada je nagovestila mogući budući nastup rečima „možda sledeći put“, a od tada je redovna gošća – poslednji put je gledala nastup Rijane 2023. godine.

