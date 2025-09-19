Slušaj vest

Poznata britanska muzičarka, voditeljka i model Majlin Klas ponovo je privukla pažnju svojim modnim izborom na crvenom tepihu. Fanovi, fotografi i mediji ostali su zatečeni njenim smelim stajlingom – providnom crnom haljinom kroz koju su se jasno nazirali čipka, linija tela i donji veš.

Ko je Majlin Klas?

Majlin Anđela Klas rođena je 6. aprila 1978. godine u Grejt Jarmutu, grofovija Norfolk, Engleska. Otac joj je austrijskog porekla, a majka sa Filipina. Prvi veliki uspeh postigla je kao članica pop grupe Hir’Sej, koja je nastala iz britanskog rijaliti šoua Popstars početkom 2000-ih. Nakon raspada grupe, Majlin je započela solo karijeru i počela da izdaje albume klasične crossover muzike – kombinaciju klavira, vokala i klasičnih aranžmana sa savremenim muzičkim elementima.

Pored muzike, Majlin je etablirana medijska ličnost. Vodila je razne televizijske emisije (poput „The One Show“, „Popstar to Operastar“ i druge), često je bila član panela u muzičkim i zabavnim emisijama. Na radiju je prisutna dugi niz godina – posebno na stanici Klasik FM, gde redovno vodi programe.

Majlin ima troje dece. Bila je u braku sa Grejemom Kvinom, a danas je u vezi sa Simonom Motsonom. Aktivno se bavi humanitarnim radom i podržava brojne kampanje, posebno u oblasti ženskog zdravlja. Nedavno je dobila počasno priznanje – MBE (Član Reda Britanske imperije) za doprinos u toj oblasti.

