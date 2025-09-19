Slušaj vest

Poznata britanska muzičarka, voditeljka i model Majlin Klas ponovo je privukla pažnju svojim modnim izborom na crvenom tepihu. Fanovi, fotografi i mediji ostali su zatečeni njenim smelim stajlingom – providnom crnom haljinom kroz koju su se jasno nazirali čipka, linija tela i donji veš.

Ko je Majlin Klas?

U galeriji pogledajte kako je Majlin Klas izgledala: 

Majlin Klas u providnoj haljini Foto: Cristina Massei / Alamy / Profimedia, Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Majlin Anđela Klas rođena je 6. aprila 1978. godine u Grejt Jarmutu, grofovija Norfolk, Engleska. Otac joj je austrijskog porekla, a majka sa Filipina. Prvi veliki uspeh postigla je kao članica pop grupe Hir’Sej, koja je nastala iz britanskog rijaliti šoua Popstars početkom 2000-ih. Nakon raspada grupe, Majlin je započela solo karijeru i počela da izdaje albume klasične crossover muzike – kombinaciju klavira, vokala i klasičnih aranžmana sa savremenim muzičkim elementima.

Pored muzike, Majlin je etablirana medijska ličnost. Vodila je razne televizijske emisije (poput „The One Show“, „Popstar to Operastar“ i druge), često je bila član panela u muzičkim i zabavnim emisijama. Na radiju je prisutna dugi niz godina – posebno na stanici Klasik FM, gde redovno vodi programe.

Majlin Klas u providnoj haljini na dodeli Sky Arts nagrada
Majlin Klas u providnoj haljini na dodeli Sky Arts nagrada Foto: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Majlin ima troje dece. Bila je u braku sa Grejemom Kvinom, a danas je u vezi sa Simonom Motsonom. Aktivno se bavi humanitarnim radom i podržava brojne kampanje, posebno u oblasti ženskog zdravlja. Nedavno je dobila počasno priznanje – MBE (Član Reda Britanske imperije) za doprinos u toj oblasti.

(Kurir.rs/ShowBuzz)

Ne propustitePop kulturaKontroverzna Albanka provocirala u haljini bez donjeg veša: Urnisali je u komentarima: "Izgledaš kao disko kugla" (FOTO)
Dua Lipa u provokativnoj haljini šalje poljubac
Pop kulturaKim Kardašijan se uvukla u nikad manji korset: Iako je poslednji put dobila ožiljke, rijaliti zvezda ne odustaje (FOTO)
Kim Kardašijan u korsetu.jpg
Pop kulturaSofija Vergara potpuno gola pozirala u kadi: Glumica vrelim kadrovima raspametila jači pol (FOTO)
sofija vergara.jpg
Pop kulturaU 6. deceniji crvenim tepihom prošetala bez donjeg veša: Kad je isparadila u bezobraznoj haljini svima su vilice popadale do poda (FOTO)
Eva Longorija profimedia-0977387378.jpg

Bonus video: Srpska manekenka nosila Prada reviju

Srpska manekenka nosila PRADA reviju Izvor: TikTok/nikolina_vrekic