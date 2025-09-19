Slušaj vest

Bruks Nejder (28) je američki model i preduzetnica iz Baton Ruža, Luizijana, koja je postala poznata nakon pobede na takmičenju Sports Illustrated Swim Search 2019. godine. Osim manekenske karijere, okušala se i u glumi, kao i u televizijskom šou programu Dancing with the Stars, gde je nastupila 2024. godine.

Bila je u braku sa Bilijem Haireom (39), a nakon razvoda dovođena je u vezu sa nekoliko poznatih ličnosti, među kojima je i teniser Karlos Alkaraz (22), sa kojim je, prema pisanju medija, u vezi.

Bruks Nejder rođena je 7. februara 1997. godine u Luizijani.

Završila je srednju školu Episcopal School of Baton Rouge 2015. godine i studirala dva semestra na Tulane univerzitetu, pre nego što se u potpunosti posvetila modelingu.

Njen proboj na modnu scenu desio se kada je pobedila na takmičenju Swim Search 2019. godine, što joj je donelo angažman u izdanju Sports Illustrated Swimsuit Issue. Od tada se pojavila u SI Swimsuit izdanjima za 2020, 2021, 2022. i 2023. godinu.

Bruks je pokrenula sopstvene biznise van modelinga, kao što su linija nakita sa Electric Picks i kolekcija za uređenje enterijera Home by BN.

Godine 2019. udala se za Bilija Hairea, ali su se kasnije razveli, a razvod je finalizovan 2024. godine. Nakon razvoda, pojavile su se glasine da je u vezi sa princom Konstantinom-Aleksiosom od Grčke.

Veliku pažnju javnosti privukle su i njene veze sa teniserima – nedavno je potvrđeno da je u vezi sa Karlosom Alkarazom, što je potvrdila njena sestra Grejs En.

Pre toga su kružile glasine da je bila u vezi sa Janikom Sinerom, ali je Bruks te tvrdnje demantovala.

