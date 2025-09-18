Slušaj vest

Svi znamo popularnu seriju "Dva i po muškarca" i njene nezaboravne glavne likove. Najveća zvezda bio je, naravno, Čarli Šin, koga je kasnije zamenio Ešton Kučer. Uz njega je uvek bio i Džon Krajer, verni partner u komediji, koji je svojim likom zasluženo osvojio i prestižne nagrade.

Ipak, za Krajera snimanja nisu uvek bila „med i mleko“.

Otvoreno je za Netflix govorio o turbulentnim trenucima tokom snimanja serije "Dva i po muškarca", koji su se dešavali pre nego što je Čarli Šin dobio otkaz 2011. godine zbog javne borbe sa zavisnošću od droge i alkohola.

Čarli Šin u ulozi u seriji „Dva i po muškarca“ Foto: CBS Collection / Everett / Profimedia

Naime, pre otkaza Šin je uspeo da ispregovara vrtoglavo visoku platu, dok je Krajer zarađivao tek delić tog iznosa.

Prema pisanju Forbsa, Šin je u osmoj sezoni uspeo da dođe do čak 1,9 miliona dolara po epizodi, što mu je donelo više od 30 miliona dolara za 16 snimljenih epizoda, pre nego što je usred sezone dobio otkaz. To povećanje Šinove plate podsetilo je Krajera na pokojnog severnokorejskog vođu Kim Džong-ila, koji je, prema njegovim rečima, ponekad dobijao finansijsku pomoć samo zato što su ga se svi plašili.

Džon Krajer danas Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Početkom 2011. godine, između odlazaka na rehabilitaciju i otkaza iz serije u martu, Šin je nizom intervjua i prenosa uživo šokirao javnost, predstavljajući sebe kao "visokog sveštenika vatikanskog čarobnjaka", "rok zvezdu sa Marsa" i osobu sa "tigrovom krvlju". Krajer smatra da je upravo to nepredvidivo ponašanje omogućilo Šinu da ispregovara ogromnu finansijsku prednost.

„Njegovi pregovori su krenuli nizbrdo jer mu se život raspadao. Ja, čiji je život u to vreme bio prilično dobar, dobio sam trećinu tog iznosa“, objasnio je glumac koji se tada još uvek dokazivao u svetu šou-biznisa.

(Kurir.rs/tportal.hr)

VIDEO: Serija Zauvek tvoj